XEM CLIP: (Nguồn: T.A.D)

Ngày 28/6, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND phường Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình) vừa có báo cáo về vụ cháy rừng phòng hộ xảy ra tại khu vực núi Cao San, thuộc tổ dân phố Đoài.

Theo báo cáo, khoảng 20h ngày 27/6, ở khu vực rừng phòng hộ trên núi Cao San tại vị trí giáp ranh giữa phường Tam Chúc và phường Lý Thường Kiệt bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy rừng. Ảnh: T.A.D

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, các tổ chức đoàn thể và người dân đã nhanh chóng có mặt để khoanh vùng, khống chế đám cháy.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do khu vực cháy nằm trên địa hình núi cao, nhiều cây bụi, thảm thực bì khô nên đến 10h ngày 28/6, đám cháy bùng phát trở lại.

Trước diễn biến này, phường Tam Chúc đã tổ chức di dời người dân và tài sản đồng thời cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực cháy trên Quốc lộ 21A để đảm bảo an toàn.

Khoảng 200 người cùng nhiều phương tiện như xe chữa cháy chuyên dụng, dụng cụ thủ công và lực lượng tại chỗ đã được huy động tham gia dập lửa. Thống kê sơ bộ tính đến 14h ngày 28/6, vụ hoả hoạn làm thiệt hại khoảng 3.000 - 3.500m2 rừng, chủ yếu là thảm thực bì, cây bụi và cây leo.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy rừng do sét đánh vào tối 27/6 gây cháy lan từ khu vực đỉnh núi xuống sườn núi Cao San.