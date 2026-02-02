Trước đó, khoảng 10h30 ngày 30/1, trong quá trình thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tổ địa bàn Phú Thiện – Đội CSGT đường bộ số 1 (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện nhóm thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25 điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Nhóm thanh niên đã chạy xe vào một đám cưới ven đường để né tránh CSGT.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu nhóm thanh niên điều khiển các xe máy mang biển kiểm soát: 81D1-277.XX, 81L1-116.XX, 81AN-068.XX, 81K1-049.XX và 63B3-609.XX xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, những người này không hợp tác, rút chìa khóa xe và bỏ đi vào đám cưới ven Quốc lộ 25, thuộc làng Plei Tel B, xã Phú Thiện.

Lực lượng CSGT đã tuyên truyền, vận động nhóm thanh niên phối hợp làm việc nhưng không đạt kết quả. Vì vậy, tổ công tác đã đưa các phương tiện vi phạm về trụ sở để xử lý theo quy định, đồng thời phối hợp với Công an xã Phú Thiện xác minh danh tính những người điều khiển phương tiện.

Nhóm thanh niên cùng phương tiện tại trụ sở công an.

Kết quả xác minh cho thấy cả 5 trường hợp nói trên đều không có giấy phép lái xe; 1 trường hợp điều khiển xe có dung tích xi-lanh dưới 125cm³; 5 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông; 5 trường hợp tự ý thay đổi kết cấu xe.

Lực lượng chức năng đã xử phạt các trường hợp vi phạm tổng cộng 101 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình lực lượng CSGT xử lý nhóm thanh niên vi phạm, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin xuyên tạc rằng cảnh sát vào tận rạp cưới thu giữ xe của một số khách đến chúc mừng, làm gián đoạn ngày vui của cô dâu, chú rể.

Việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, cắt xén diễn biến vụ việc lên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi công vụ và gây tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người dân, khiến dư luận hiểu sai bản chất sự việc.

Công an xã Phú Thiện đã mời người quay video, phát trực tiếp lên tài khoản Facebook cá nhân và người đăng tải video lên mạng xã hội đến làm việc. Nhận thức được hành vi sai trái của mình, những người này đã gỡ bỏ nội dung đăng tải, viết bài đính chính và cam kết không tái phạm.