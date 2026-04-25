Trên đảo An Bình, những ngôi nhà dầm mưa dãi nắng, những ngóc ngách loang lổ rong rêu nay đã được khoác lên những lớp áo mới vững chãi, rực rỡ, cùng với hàng loạt điểm nhấn bích họa sinh động mang đậm dấu ấn của làng biển.

Những bức bích họa rực sắc đậm dấu ấn làng biển đang trở thành góc sống ảo lý tưởng với du khách

Đây là kết quả của dự án cải tạo ngoại thất quy mô lớn toàn đảo An Bình do nhãn hàng sơn Dulux từ AkzoNobel phối hợp với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn thực hiện.

Dự án bao gồm việc khoác lớp sơn ngoại thất mới cho gần 90 hộ dân, trường học và Lăng Ông. Bên cạnh đó, dự án cũng phục hồi các không gian cộng đồng, các tác phẩm bích họa đã xuống cấp và thực hiện hơn 20 bức bích họa mới.

Đại diện nhãn hàng sơn Dulux, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), và Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn cắt băng Khánh thành bàn giao dự án

Toàn bộ dự án được thực hiện từ hơn 10.000 lít sơn Dulux với tông màu chủ đạo là bộ ba sắc xanh Màu Dulux Của Năm 2026 - Xanh Thanh Âm. Không chỉ làm đẹp, sơn ngoại thất Dulux còn bảo vệ những căn nhà của người dân An Bình chống chọi được thời tiết khắc nghiệt của biển đảo

Ngay lập tức, đảo An Bình trở thành xu hướng check-in được giới trẻ yêu thích. Dự án đã trở thành một cú hích giúp phát triển du lịch địa phương

Bạn Thanh An – Khách du lịch đến Đảo Bé An Bình hào hứng chia sẻ: “Quay lại Đảo bé sau gần 4 năm, mình thật sự bất ngờ với diện mạo mới của đảo: Một An Bình tươi sáng hơn, rực rỡ hơn cùng rất nhiều tiềm năng về du lịch”

Bích Đào