The Blues đã chi hơn 300 triệu bảng để tăng cường lực lượng hè này, nổi bật nhất là thương vụ Morgan Rogers, với mức phí kỷ lục 117 triệu bảng.

Chelsea cũng mạnh tay tuyển mộ Maxence Lacroix, Marco Palestra và Valentin Barco, đồng thời bổ sung kinh nghiệm bằng hai cựu tuyển thủ Anh Danny Welbeck và Jordan Henderson.

Đội bóng của Xabi Alonso khởi đầu chiến dịch Premier League thuận lợi bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fulham hồi đầu tuần.

Chelsea có thể đón Rashford về sân Stamford Bridge - Ảnh: LS

Hiện ưu tiên của Chelsea là thanh lọc đội hình. Nicolas Jackson và Liam Delap chuẩn bị ra đi. Lãnh đạo sân Stamford Bridge cũng sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Pedro Neto và Malo Gusto.

Dù đang cân đối tài chính bằng việc đẩy đi một số cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, Chelsea vẫn để ngỏ khả năng chiêu mộ thêm nhân tố tấn công đa năng.

Theo The Independent, The Blues cân nhắc thực hiện thương vụ phút chót dành cho tiền đạo Marcus Rashford của MU.

Rashford trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Barcelona. Anh từng hy vọng sẽ được đội chủ sân Nou Camp mua đứt, nhưng cuối cùng phải trở lại Old Trafford.

Ban đầu, MU muốn thanh lý Rashford. Tuy nhiên, HLV Michael Carrick dường như xác nhận, tiền đạo 28 tuổi sẽ tiếp tục gắn bó với Quỷ đỏ.

Rashford vừa được tung vào sân ngay đầu hiệp hai trận mở màn Premier League gặp Hull City. Tuy nhiên, anh không thể giúp đội bóng của Carrick tránh khỏi thất bại với tỷ số 0-2.