Chân sút người Anh ghi được đúng 1 bàn duy nhất tại Premier League mùa trước, sau khi gia nhập Chelsea từ Ipswich với mức phí 30 triệu bảng.

Tương lai của Delap tại Stamford Bridge gần như khép lại kể từ lúc Xabi Alonso lên nắm quyền. Anh bị tước áo số 9 và phải tập riêng, không còn nằm trong nhóm cầu thủ đội một.

Liam Delap không còn đất diễn ở Chelsea - Ảnh: SunSport

Dù Delap chưa đáp ứng kỳ vọng, Chelsea vẫn thu về khoản lợi nhuận 20 triệu bảng từ thương vụ này.

Everton cũng bày tỏ sự quan tâm đến tiền đạo người Anh. Tuy nhiên, Nottingham Forest mới là đội giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký Liam Delap.

Theo thỏa thuận giữa hai CLB, Forest sẽ trả trước 45 triệu bảng cho Chelsea, cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí tùy thuộc vào các điều kiện trong hợp đồng.

Delap không có tên trong danh sách đăng ký của Xabi Alonso ở trận mở màn Premier League gặp Fulham.

Bổ sung thêm Danny Welbeck, Chelsea hiện sở hữu 6 tiền đạo. Lãnh đạo The Blues muốn giảm con số này xuống còn 3 trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Nicolas Jackson đang nhận sự quan tâm từ Aston Villa và Atletico Madrid. Marc Guiu cũng có những lựa chọn tại Tây Ban Nha, Italia và Đức.

Nếu kế hoạch thanh lọc lực lượng diễn ra đúng dự kiến, Chelsea sẽ bước vào mùa giải mới với 3 lựa chọn cho vị trí trung phong gồm Joao Pedro, Danny Welbeck và Emmanuel Emegha.

Về phần mình, Liam Delap trải qua mùa giải đáng quên tại Stamford Bridge khi sa sút phong độ, đồng thời liên tục bị ảnh hưởng bởi các chấn thương gân kheo và vai.