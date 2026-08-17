Pedro Neto đang nhận sự quan tâm từ nhiều đội bóng tại Premier League. Vài ngày gần đây, Al Hilal của Saudi Arabia nổi lên là một trong những CLB theo đuổi quyết liệt chàng trai 26 tuổi.

Hiện Chelsea chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào. Tuy nhiên, đội bóng thành London nhận thức rõ sức hút của Pedro Neto trên thị trường chuyển nhượng.

HLV Simone Inzaghi muốn đưa Pedro Neto về Al-Hilal - Ảnh: G.A

Lãnh đạo Chelsea cho rằng, các cầu thủ chạy cánh chất lượng đang trở thành "mặt hàng" đắt giá hè năm nay.

Quan điểm xuất phát từ những thương vụ đình đám trên thị trường, trong đó Yan Diomande chuyển từ RB Leipzig sang Real Madrid với tổng giá trị 120 triệu bảng.

Trong khi Bradley Barcola cũng được Paris Saint-Germain định giá hơn 100 triệu bảng, giữa thông tin Liverpool đang quan tâm tuyển thủ người Pháp.

Thực tế, Chelsea không chủ động rao bán Neto. Anh vẫn được đánh giá cao trong nội bộ CLB. Mức giá gần 100 triệu bảng mà The Blues đưa ra phản ánh rõ lập trường này.

Ở trận giao hữu gần nhất gặp Real Sociedad, Neto được HLV Xabi Alonso xếp đá chính trong vai trò hậu vệ cánh phải. Tuyển thủ Bồ Đào Nha gây ấn tượng trước lúc rời sân nhường chỗ cho Estevao.

Sau trận, nhiều đồn đoán về khả năng Neto chuyển tới Al Hilal ngày càng gia tăng. Thậm chí, một số nguồn tin cho rằng, anh đã bí mật đồng ý điều khoản cá nhân với đội bóng nhà giàu Saudi Arabia.

Nếu bán Neto, Chelsea sẽ phải nhanh chóng tìm kiếm phương án thay thế. Thời gian qua, Chelsea tập trung nhiều vào việc thanh lý, sau khi thực hiện hàng loạt thương vụ tăng cường lực lượng.

Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Pep Chavarria, Marco Palestra, Jordan Henderson và Danny Welbeck đều lần lượt cập bến Stamford Bridge.