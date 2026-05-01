Sáng 1/5, hàng nghìn người dân TPHCM đổ về Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ để thưởng thức những màn trình diễn xiếc nghệ thuật đặc sắc, tạo nên không khí sôi động trong dịp nghỉ lễ.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam 30/4/1975 và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Trung tâm Nghệ thuật TPHCM đã tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, thu hút đông đảo người dân đến tham dự và thưởng thức.

Bạn Khánh Như (phường Bình Thạnh) đến từ sớm để có cơ hội giao lưu cùng các nghệ sĩ xiếc và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ qua những bức ảnh.

Anh Nguyễn Văn Tiến (phường Tân Hòa) đưa gia đình đi xem xiếc thay vì đến các khu du lịch đông đúc như một cách đổi mới không khí vì trước đây thường chỉ đi công viên.

Mở màn chương trình là tiết mục xiếc quay thảm Sắc Sen mang cảm hứng từ hoa sen thanh khiết, từng giành giải Nhất tại Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc 2021.

Tiếp đến tiết mục múa rối Ngày mùa tái hiện sinh động đời sống lao động của người nông dân Việt Nam. Với sự kết hợp giữa rối chân và rối que, màn trình diễn khắc họa không khí rộn ràng ngày thu hoạch, tôn vinh sự cần cù, gắn bó với ruộng đồng và niềm vui từ thành quả lao động.

Tiết mục gây bất ngờ nhất khán phòng thuộc về các nghệ sĩ trẻ Tấn Thành, Kiên Quang với màn chồng đầu di chuyển quanh sân khấu đầy ấn tượng.

Màn trình diễn “Uốn dẻo Phượng Hoàng” khiến khán giả trầm trồ với kỹ thuật uốn dẻo, dùng chân kéo cung đầy ấn tượng, từng giành giải Nhất tại Liên hoan Tài năng Xiếc toàn quốc 2024.

Trải nghiệm các tiết mục đặc sắc trong không gian hiện đại, bà Lưu Thị Thủy cho rằng: “Các nghệ sĩ xiếc giờ có thể rất tự hào vì đã có một sân khấu tầm cỡ thế giới”.

Điểm nhấn của buổi diễn thuộc về trích đoạn “Ký ức Hỏa Thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện” (đạo diễn Công Nguyễn) với loạt tiết mục đu dây da đôi, xe đạp kỹ thuật, kết hợp nước và lửa tạo nên sân khấu huyền ảo, đầy kịch tính.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, chương trình là một phần trong chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật của thành phố, hướng tới việc hình thành thêm điểm đến mới cho người dân. Qua đó, đơn vị mong muốn kết nối nghệ sĩ, doanh nghiệp và các tổ chức sáng tạo, phát triển sản phẩm nghệ thuật đa dạng, gắn với bảo tồn bản sắc và hội nhập quốc tế.

Các tiết mục xiếc kết hợp múa rối trở thành điểm nhấn của chương trình. Theo nghệ sĩ Trần Được, Phó trưởng đoàn múa rối Rồng Phương Nam, ê-kíp mất khoảng một tháng dàn dựng, hòa quyện giữa rối nước, rối cạn và xiếc đương đại, tái hiện sinh động đời sống lao động và nét văn hóa đồng bằng Bắc Bộ.