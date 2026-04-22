Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến hoạt động làm ăn, kinh doanh, Trần Thị Xuân Hương (SN 1974; trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) đã thuê 2 sát thủ từ Hải Phòng để sát hại anh M. (trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ).

Công an làm việc với Trần Thị Xuân Hương. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 11/01/2020, tại khu vực trước cổng khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp (cũ), khi anh M. đi chơi thể thao về thì bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy rút súng bắn. Nạn nhân bị thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm (cũ) đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Đến ngày 15/01/2020, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cũ) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng cũ).

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận được Hương thuê với giá 300 triệu đồng để giết anh M. Tuy nhiên, Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/02/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm (cũ) đã ra quyết định truy nã Trần Thị Xuân Hương về tội "Giết người".

Sau khi vụ án xảy ra, Hương lẩn trốn tại nhiều địa bàn trên cả nước. Thậm chí, đối tượng từng trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.

Đầu năm 2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin liên quan đến đối tượng. Các cán bộ điều tra đã tích cực tuyên truyền, vận động Hương ra đầu thú.

Tối 21/4/2026, Hương đã đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để đầu thú.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.