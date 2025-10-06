Nước ta có những vùng trồng sắn, khoai lang, chuối, chanh... với quy mô hàng hóa lớn, nhưng chủ yếu để lấy củ, quả. Phần lớn thân, lá sau thu hoạch được nông dân tận dụng làm phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi.

Nhiều doanh nghiệp đã tận dụng nguồn lá cây dồi dào này để xuất khẩu, thu về vài trăm tỷ đồng.

Số liệu thống kê từ Cục Hải quan cho thấy, tính đến hết tháng 8 năm nay, kim ngạch xuất khẩu lá cây đạt 15,1 triệu USD (khoảng 392 tỷ đồng). Theo đó, tất cả các loại lá cây xuất khẩu đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, dao động từ 12,5-84,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, trong 8 tháng, xuất khẩu mặt hàng lá thu về gần 8,7 triệu USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong nhóm sản phẩm lá cây.

Xếp thứ hai là lá sắn khi đạt gần 2,8 triệu USD, tăng 12,5%; lá nguyệt quế xếp thứ ba với 1,2 triệu USD, tăng mạnh 68,5%.

Lá chuối, lá khoai lang và lá chanh lần lượt đạt 815.000 USD, 873.000 USD và 732.000 USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lá chuối tăng 22%, lá khoai lang tăng 54% và lá chanh tăng mạnh nhất 84,3%.

Tính chung 8 tháng năm 2025, nhóm lá cây chiếm gần 5,3% trong kim ngạch xuất khẩu rau củ của cả nước.