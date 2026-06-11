Diễn viên Chi Bảo vừa tổ chức tiệc sinh nhật cho bà xã Lý Thùy Chang ở Côn Đảo. Buổi tiệc ấm cúng chỉ gồm 4 thành viên, diễn ra trong không gian mát mẻ, trong lành giữa một bên là biển xanh, một bên là rừng nguyên sinh.

Gia đình 4 thành viên của Chi Bảo.

Để gây bất ngờ cho vợ, nam diễn viên mời ban nhạc sống chơi những bản nhạc du dương, đồng thời chuẩn bị bàn tiệc nhỏ với hoa tươi, nến và bánh kem. Lý Thùy Chang hạnh phúc khi đón sinh nhật đầm ấm, ý nghĩa do ông xã dành riêng cho mình.

Cả gia đình diện trang phục đồng điệu tông trắng - đỏ. Khi hoàng hôn buông xuống, vợ chồng Chi Bảo cùng các con khiêu vũ giữa hàng nến lung linh. Nam diễn viên không rời mắt khỏi bà xã, liên tục trao cho cô những cử chỉ ngọt ngào trước sự chứng kiến của hai con.

Tiệc sinh nhật lãng mạn bên bờ biển Côn Đảo.

Trong buổi tiệc, cặp vợ chồng tiết lộ lễ cưới sẽ diễn ra tại Côn Đảo vào năm 2028. "Chúng tôi dự định mời 30 cặp bạn thân góp mặt chung vui trong hôn lễ", người đẹp chia sẻ.

Chi Bảo và Lý Thùy Chang có mối duyên đặc biệt khi là bạn bè thân thiết suốt 16 năm trước khi nhận ra tình cảm dành cho nhau. Cả hai công khai yêu nhau từ năm 2019, sau đó về chung một nhà vào tháng 3/2021 rồi lần lượt đón 2 con chào đời.

Cặp đôi sẽ cưới vào năm 2028.

Chi Bảo tên đầy đủ là Phạm Chi Bảo, sinh năm 1973. Anh theo nghề diễn 25 năm, để lại dấu ấn với phong cách lãng tử và lối diễn biến hóa, nổi tiếng qua các phim Giao thời, Đồng tiền xương máu, Người đàn bà yếu đuối, Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí.

Những năm gần đây, diễn viên Chi Bảo dành phần lớn thời gian cho gia đình, các hoạt động kinh doanh và thiện nguyện. Ở tuổi ngoài 50, anh được nhận xét trẻ trung, phong độ và luôn dành sự chăm chút đặc biệt cho vợ con.

Chi Bảo phát biểu trong bữa tiệc sinh nhật vợ ở biệt thự triệu đô:

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Ảnh: NVCC