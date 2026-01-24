Tối 23/1, diễn viên Chi Bảo cùng vợ - Lý Thùy Chang tổ chức một sự kiện thu hút sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng đông đảo cộng đồng pickleball.

Ngoại hình của Chi Bảo, Kim Thư gây chú ý trong sự kiện.

Chi Bảo gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn, khác hẳn hình ảnh trước đây. Vợ nam diễn viên tiết lộ nhờ chăm chỉ tập luyện pickleball cùng chế độ giảm cân an toàn do cô tư vấn, anh giảm hơn 10kg nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe. Cô nói vui đang "treo thưởng", để động viên chồng tăng thêm 1-2kg vì lo anh giảm quá nhiều.

Chi Bảo đón sinh nhật bất ngờ.

Bất ngờ hơn, ngay trong sự kiện, vợ và hai con của Chi Bảo đã chuẩn bị màn chúc mừng sinh nhật bất ngờ dành cho anh, bởi ngày 23/1 cũng là sinh nhật của nam diễn viên. Khoảnh khắc ấm áp giữa gia đình nhỏ khiến không khí sự kiện thêm phần ý nghĩa.

Con trai hát chúc mừng sinh nhật Chi Bảo:

Diễn viên Kim Thư cũng thu hút sự chú ý không kém với mái tóc ngắn cá tính, khác lạ so với hình ảnh nữ tính, dịu dàng thường thấy. Kiểu đầu cua năng động của cô xuất hiện cả trên sân tập lẫn trong sự kiện, tạo nên dấu ấn riêng biệt.

Ca sĩ Văn Mai Hương cũng góp mặt và tại tiệc ngoài trời, cô cùng Bảo Thy và vợ Chi Bảo đã có những màn tung hứng, nhảy múa ngẫu hứng, tạo không khí vui vẻ, sôi động được các khách mời hưởng ứng nhiệt tình.

Văn Mai Hương - Hương Giang và Bảo Thy góp mặt ở sự kiện.

Hoa hậu Hương Giang cũng có mặt chúc mừng sự kiện nhưng với trang phục đơn giản, đội mũ kín nên nhiều người không nhận ra người đẹp.

Vợ Chi Bảo, Bảo Thy, Văn Mai Hương nhảy múa bên nhau:

Đáng chú ý, ca sĩ Bảo Thy đã xuất sắc giành chức vô địch tại một hạng mục của giải Zorba X Open diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/1, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong bộ môn này.

Vợ chồng Chi Bảo đã dành nhiều tâm huyết cho sự kiện lần này, thậm chí làm việc xuyên đêm để chỉ đạo, tổ chức mọi khâu thật chỉn chu, chu đáo trong việc tiếp đón vận động viên và khách mời.

Ảnh: BTC, video: HM