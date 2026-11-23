Trong khi cả nhà tất bật chuẩn bị đám giỗ bố từ sáng sớm thì chị dâu tôi gần trưa mới xuất hiện, trên tay có ít thực phẩm mang theo. Tôi bực bội trách móc chị nhưng không ngờ sự thật phía sau khiến mình xấu hổ.

Bố tôi mất đã 7 năm. Từ ngày ông qua đời, năm nào mẹ cũng tổ chức đám giỗ ở quê, mời anh em họ hàng và hàng xóm thân thiết đến ăn bữa cơm tưởng nhớ.

Nhà tôi có 3 anh em. Anh cả lấy vợ, sinh sống ở thành phố cách quê gần 100km. Tôi lấy chồng ở xã bên, còn em út làm việc tại Hà Nội.

Vì ở gần nên năm nào tôi cũng về từ hôm trước để phụ mẹ chuẩn bị đám giỗ. Mọi việc từ đi chợ, mua thực phẩm đến nấu nướng, dọn dẹp đều do hai mẹ con lo liệu.

Anh trai thường gửi tiền về góp giỗ, còn chị dâu hiếm khi xuất hiện trước giờ ăn. Có năm chị đến lúc mọi người đã ngồi vào mâm, ăn xong lại vội vàng ra về.

Tôi không hài lòng với cách cư xử ấy. Tôi nghĩ, dù bận rộn đến đâu, mỗi năm chỉ có một ngày giỗ bố chồng, chị cũng nên thu xếp về sớm phụ mẹ. Tiền bạc không thể thay thế sự quan tâm, nhất là khi mẹ đã ngoài 70 tuổi.

Năm nay, mẹ quyết định làm 10 mâm cỗ. Vì giỗ vào ngày thường nên tôi xin nghỉ làm, sang nhà mẹ từ chiều hôm trước để chuẩn bị.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ 5h, tất bật luộc gà, nấu xôi, thái thịt, rửa rau. Mấy người họ hàng sang hỗ trợ nhưng việc vẫn ngập đầu.

Chị dâu đến dự đám giỗ bố chồng muộn, mang theo món quà khiến em chồng tức nghẹn, sau lại xấu hổ khi biết sự thật. Ảnh minh họa

Đúng 11h, khi những mâm cỗ đầu tiên được bày ra, anh trai chị dâu mới xuất hiện. Anh xách thùng nước ngọt, còn chị dâu cầm túi nilon nhỏ, bên trong có mớ rau ngót và chục quả trứng gà.

Chị vui vẻ đưa túi đồ cho mẹ, nói đó là rau và trứng nhà trồng, mang về biếu bà.

Nhìn món quà ấy, tôi không giấu nổi sự bực bội. Cả buổi sáng tôi quay cuồng trong bếp, tay chân mỏi nhừ. Trong khi đó, chị dâu ăn mặc gọn gàng, gần đến giờ cơm mới về, lại mang theo mấy thứ chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Tôi buột miệng trách chị rằng nhà hôm nay không thiếu đồ ăn, nếu chị về sớm phụ mẹ một tay thì tốt hơn.

Chị dâu thoáng sững người, nụ cười tắt hẳn. Chị không giải thích, chỉ lặng lẽ đi vào bếp. Mẹ nhìn tôi, khẽ nhắc đừng nói nữa.

Đám giỗ kết thúc lúc gần 14h. Khi khách khứa ra về, tôi vẫn ấm ức, đem chuyện chị dâu đến muộn và túi quà ít ỏi ra phàn nàn với mẹ.

Không ngờ, những điều mẹ kể sau đó khiến tôi chết lặng.

Hóa ra, gần 1 năm nay, chị dâu đều đặn về quê thăm mẹ vào những ngày tôi đi làm. Chị đưa mẹ đi khám bệnh, mua thuốc, thuê người sửa lại mái bếp bị dột và thay hệ thống điện đã xuống cấp.

Mẹ dặn anh chị không kể với tôi vì sợ tôi lo lắng, nhất là khi gia đình tôi cũng đang phải xoay xở nhiều khoản chi tiêu.

Riêng mớ rau ngót và chục quả trứng hôm nay là từ khu vườn nhỏ chị dâu tự thiết kế trên sân thượng nhà chị. Biết mẹ thích ăn rau ngót và trứng gà nhà nuôi, chị dành riêng một góc vườn, làm chuồng nuôi ít gà để thỉnh thoảng mang về biếu mẹ.

Mẹ tôi lớn tuổi, lại sống 1 mình nên nhiều năm không trồng trọt hay chăn nuôi gì.

Sáng hôm ấy, trên đường về giỗ, chị còn ghé bệnh viện lấy thuốc theo đơn tái khám cho mẹ nên mới đến muộn.

Nghe đến đây, tôi thấy mặt nóng bừng vì xấu hổ.

Tôi chợt nhớ những lần về thăm mẹ, thấy nhà gọn gàng, mái bếp không còn dột, bóng đèn mới được thay. Tôi cứ nghĩ em út thuê người làm hoặc mẹ nhờ hàng xóm giúp đỡ.

Chiều hôm ấy, khi chị dâu đang rửa bát trong bếp, tôi bước đến xin lỗi. Chị không trách móc, chỉ nhẹ nhàng nhận rằng mình cũng chưa chu đáo khi không báo trước chuyện đến muộn.

Hai chị em thống nhất từ năm sau sẽ cùng bàn bạc, phân chia công việc giỗ chạp để mẹ đỡ vất vả. Anh trai và em út cũng phải góp sức, thay vì mặc nhiên để phụ nữ lo chuyện bếp núc.

Trước khi ra về, chị dâu còn dặn tôi giữ lại ít rau ngót nấu canh cho mẹ vào hôm sau.

Nhìn túi rau nhỏ trên bàn bếp, tôi thấy sống mũi cay cay.

Suốt nhiều năm, tôi chỉ nhìn vào việc chị có mặt lúc mấy giờ, phụ được bao nhiêu việc mà quên rằng sự quan tâm dành cho cha mẹ đôi khi nằm ở những điều rất nhỏ, âm thầm và chẳng cần ai chứng kiến.

Đám giỗ năm nay khiến tôi nhận ra, đừng vội đánh giá tình cảm của người khác chỉ bằng những gì mình nhìn thấy trong một ngày. Có những người không giỏi thể hiện trước đám đông nhưng lại lặng lẽ chăm sóc gia đình suốt cả năm.

Độc giả N.T