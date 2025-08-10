Tổng công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán công bố thông tin bất thường liên quan đến quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế bằng biện pháp phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, ngày 23/7, Thuế cơ sở số 9 tỉnh Nghệ An đã thông báo tới VEAM - Chi nhánh Nghệ An (địa chỉ số 284, đường Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An) về khoản thuế nợ chưa nộp gần 246 triệu đồng.

Trong đó, thuế và các khoản thu khác tính đến 22/7 là khoảng 231,7 triệu đồng, tiền chậm nộp hơn 14,2 triệu đồng.

Do khoản nợ đã quá hạn 90 ngày so với thời gian nộp theo quy định, ngày 28/7, cơ quan thuế dã ban hành Quyết định số 71/QĐ-TCS9 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính bằng biện pháp phong tỏa tài khoản tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Số tiền bị cưỡng chế là 245.930.648 đồng (gần 246 triệu đồng). Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam được yêu cầu thực hiện phong tỏa tài khoản của VEAM - Chi nhánh Nghệ An.

Theo báo cáo của chi nhánh, khoản tiền nợ này liên quan đến tiền thuê đất tại địa điểm cũ của VEAM - Chi nhánh Nghệ An (Nhà máy chế biến tinh bột sắn Yên Thành).

Trước đó, đơn vị đã nhiều lần báo cáo VEAM và làm việc trực tiếp với cơ quan thuế; đồng thời tiếp nhận các văn bản của Ban Đầu tư xây dựng VEAM hướng dẫn xử lý. Cùng với đó, Giám đốc VEAM chi nhánh Nghệ An đã trực tiếp làm việc với cơ quan thuế.

Tuy nhiên, cơ quan thuế vẫn giữ nguyên quan điểm và viện dẫn văn bản trả lời số 336/CCT-KTr3 ngày 18/2/2025.

Ngày 4/8, VEAM nhận được báo cáo chính thức của Chi nhánh Nghệ An và đã công bố thông tin bất thường, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo, hỗ trợ chi nhánh thực hiện các thủ tục liên quan.