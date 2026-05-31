Quy định chung về chi trả chi phí giường bệnh theo BHYT Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả phần chi phí giường nằm thuộc phạm vi hưởng và mức hưởng theo Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và Nghị định 188/2025/NĐ-CP. Mức thanh toán phụ thuộc vào hạng bệnh viện, tuyến chuyên môn, loại buồng bệnh và đối tượng người tham gia. Cụ thể, người có thẻ BHYT đúng tuyến sẽ được quỹ chi trả 100% chi phí giường trong phạm vi mức giá do nhà nước quy định. Nếu trái tuyến, quyền lợi vẫn được giữ nhưng mức hưởng giảm theo tỷ lệ thanh toán khi điều trị nội trú tại từng tuyến bệnh viện. Ảnh minh họa: AI.

Cách tính mức hưởng Giá giường bệnh có sự khác biệt giữa các cấp bệnh viện. Ngoài ra, loại phòng người bệnh chọn cũng ảnh hưởng đến mức hưởng BHYT: phòng thường, phòng 2 giường hoặc phòng dịch vụ riêng. Đối với phòng điều trị thường (phòng 4-6 giường), toàn bộ chi phí trong mức khung giá nhà nước được quỹ BHYT thanh toán theo tỷ lệ hưởng của người bệnh. Ví dụ, người lao động có thẻ BHYT đúng tuyến sẽ được quỹ chi trả 100% trong khung quy định. Nếu người bệnh thuộc đối tượng hưởng 80% hoặc 95%, phần còn lại sẽ phải tự trả. Trường hợp người bệnh chọn nằm phòng dịch vụ, do không nằm trong danh mục thanh toán của BHYT, thường phải tự chi trả toàn bộ. Quỹ BHYT chỉ thanh toán tương đương mức giá phòng bệnh theo tiêu chuẩn quy định của bệnh viện đó.

Trường hợp người bệnh phải cùng chi trả hoặc tự chi trả Không phải mọi trường hợp nằm viện đều được thanh toán toàn phần. Người bệnh đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến hoặc lựa chọn cơ sở y tế tư nhân không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT sẽ chỉ được thanh toán trong phạm vi và tỷ lệ quy định, thậm chí có thể không được chi trả chi phí giường. Ngoài ra, khi người bệnh điều trị ở phòng yêu cầu cao cấp hơn (phòng dịch vụ, phòng 1 giường), phần chênh lệch giữa giá phòng dịch vụ và giá phòng tiêu chuẩn do nhà nước quy định sẽ không được BHYT thanh toán. Người bệnh tự trả phần chênh lệch đó.