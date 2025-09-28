Tập 8 của Sao Nhập Ngũ 2025 mang đến cho khán giả một hội thao kịch tính mang tên “Cướp cờ chiếm lĩnh trận địa”. Đây là phần thi đòi hỏi chiến sĩ vừa phải phòng thủ, vừa tấn công, đồng thời đối diện với hệ thống bẫy và thẻ may rủi bất ngờ trên thao trường.

Trong khi đội xanh lá của Chi Pu, Duy Khánh, Độ Mixi và Diệp Lâm Anh đang duy trì thế trận phòng thủ chặt chẽ, Tim bất ngờ xuất hiện với một “đòn nghi binh” khó ngờ.

Anh báo rằng mình bị rắn cắn và nhờ báo quân y, tạo nên sự hoang mang ngay lập tức. Chi Pu và Duy Khánh dù cố gắng giữ vị trí bảo vệ cờ nhưng không giấu nổi sự phân tâm, nhất là khi Tim liên tục giả vờ bị nhiều vết cắn.

Chỉ chờ đúng khoảnh khắc đối thủ mất tập trung, Tim lập tức lao thẳng vào, cùng lúc xé bảng tên của Chi Pu và Duy Khánh rồi giành lấy cờ xanh. Pha xử lý táo bạo này đã đưa đội vàng thẳng tiến đến chiến thắng chung cuộc.

Sau trận đấu, Chi Pu thẳng thắn tiết lộ rằng cô thực sự sợ hãi trước sự khó lường của Tim. “Mỗi lần đồng chí Vũ xuất hiện là tôi run sợ,” Chi Pu chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cho biết, khi thấy máu trên người Tim, cô cùng Duy Khánh đã hoảng loạn đến mức chỉ muốn dừng trận đấu để gọi quân y. Nhưng ngay trong tình huống tưởng như bất lợi ấy, Tim lại nhanh trí biến nó thành lợi thế, lao vào giành cờ. “Lúc đó tôi thật sự loạn trí, loạn thần,” Chi Pu thừa nhận.

Tiết lộ này cho thấy mức độ khốc liệt của hội thao trong Sao Nhập Ngũ 2025. Một chiến sĩ nữ vốn nổi bật vì sự mạnh mẽ và kiên cường như Chi Pu cũng phải thú nhận “sợ nhất đồng chí Vũ”, càng khẳng định rằng Tim chính là biến số khó lường nhất của mùa.

Không chỉ khiến đối thủ bất ngờ, chiến thuật “tâm lý chiến” của Tim còn khiến cả khán giả phải thót tim, góp phần biến hội thao thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của chương trình.

Sao Nhập Ngũ 2025: “Khi Tổ quốc gọi tên” phát sóng lúc 21h10 Thứ Tư hằng tuần trên kênh Youtube của chương trình. Mời quý khán giả cùng đón xem!

Tú Uyên