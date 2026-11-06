Chi Pu và Đàm Vĩnh Hưng cùng xuất hiện trong thước phim quảng bá của dự án game Tam Quốc Đại Minh Tinh, vào vai cặp nghĩa phụ - nghĩa tử Đổng Trác và Lữ Bố. Màn tung hứng ăn ý của hai nghệ sĩ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Kịch bản TVC “độc lạ”

Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng và Chi Pu nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả, do kịch bản mới lạ của game giải trí này. Thay vì khai thác tích cũ với mâu thuẫn tranh đoạt mỹ nhân Điêu Thuyền gay gắt, thước phim mở ra tình huống hiểm nguy khi quân thù vây hãm tứ phía, tính mạng ấu chúa lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Trong hoàn cảnh sinh tử, nhân vật Đổng Trác phiên bản Mr. Đàm lần này không hề hung bạo mà lại tỏ ra luống cuống, vội vã cậy nhờ cánh tay đắc lực nhất là Lữ Bố xông pha chiến trận. Nét diễn hài hước, có phần "hốt hoảng" duyên dáng của Đàm Vĩnh Hưng khi căn dặn nghĩa tử tạo nên tiếng cười tự nhiên, xóa tan bầu không khí căng thẳng thường thấy của đề tài dã sử.

Đáp lại sự bối rối của nghĩa phụ, Chi Pu thể hiện phong thái điềm tĩnh và ánh mắt sắc lẹm của một "Chiến Thần" bách chiến bách thắng. Chỉ với một cú gật đầu dứt khoát và động tác vung kích quyết đoán, nữ nghệ sĩ lập tức nhận trọng trách xông thẳng vào vòng vây quân địch. Sự đối lập giữa vẻ "tấu hài" của Đổng Trác và khí chất can trường, lạnh lùng của Lữ Bố tạo nên một màn tương tác nhịp nhàng, giúp cặp đôi ghi điểm trọn vẹn trong mắt người xem.

Bước từ màn ảnh vào game 3D

Không dừng lại ở câu chuyện trên phim, hình tượng của Chi Pu và Đàm Vĩnh Hưng được đưa nguyên vẹn vào không gian 3D của Tam Quốc Đại Minh Tinh thông qua hai bộ trang phục thiết kế riêng: Chi Pu Đại Minh Tinh (dành cho Lữ Bố) và Đàm Minh Tinh (dành cho Đổng Trác).

Tận dụng công nghệ đồ họa 3D, trò chơi tái hiện sống động từ diện mạo, biểu cảm cho đến từng chuỗi chiêu thức chiến đấu đặc trưng của hai nhân vật. Đáng chú ý, Nhà phát hành xác nhận sẽ tặng hoàn toàn miễn phí skin Chi Pu Đại Minh Tinh cho tất cả game thủ khi đăng nhập, giúp người chơi dễ dàng đưa thần tượng vào đội hình xuất phát.

Song hành cùng chiều sâu bày binh bố trận, Tam Quốc Đại Minh Tinh ghi điểm mạnh mẽ nhờ kho phúc lợi tân thủ ngập tràn. Với 1000 lượt quay tướng miễn phí cùng bạt ngàn tài nguyên được trao tay ngay từ ngày đầu xuất trận, hành trình xây dựng đội hình trong mơ của các Chúa Công trở nên dễ dàng và thư thái hơn bao giờ hết, mang lại trải nghiệm giải trí xả stress đúng nghĩa.

Mang trọn tinh thần phá cách từ màn ảnh vào bàn cờ chiến thuật 3D, Tam Quốc Đại Minh Tinh sẽ chính thức khai mở vào ngày 18/11 tới. Hãy nhanh tay đăng ký sớm ngay hôm nay để nhận miễn phí skin Chi Pu Đại Minh Tinh và sẵn sàng viết nên trang sử hào hùng của riêng mình.

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(Nguồn: Công ty Cổ phần Truyền hình Tương tác Việt Nam - VTVLive)