Sáng 8/5, tại TPHCM, Ngày hội Game Việt Nam – Vietnam Gameverse 2026 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện thường niên của ngành game Việt Nam, bắt đầu được tổ chức từ năm 2023 và không ngừng mở rộng quy mô để trở thành một sự kiện mang tầm quốc tế.

Gameverse 2026 trở thành một sự kiện mang tầm quốc tế.

Gameverse 2026 mang một tầm vóc mới, khi có sự tham dự của các đối tác đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc)… cùng sự có mặt của các tập đoàn lớn như Google, Meta.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho biết, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi thành quốc gia có thu nhập trung bình.

Lần đầu tiên Việt Nam có những nghị quyết, quyết sách về phát triển văn hoá mà game là một trong 6 ngành trọng điểm cần được đầu tư và phát triển. Đồng thời, doanh nghiệp đầu tư sản xuất game có nội dung về lịch sử, văn hoá sẽ được miễn giảm thuế…

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Theo ông Do, ngành game đang có thiên thời, địa lợi, nhân hoà và là thời cơ để bứt tốc, vươn lên. Đồng thời ông mong muốn các đối tác lớn quốc tế đến Việt Nam không chỉ khảo sát mà còn cùng hợp tác và đầu tư để phát triển.

Với các doanh nghiệp game trong nước, ông Lê Quang Tự Do chia sẻ đây là vận hội “trăm năm có một”, cần phải biết nắm bắt thời cơ; đồng thời phải đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng thúc đẩy ngành game Việt phát triển và vươn ra toàn cầu.

Nói về quy mô thị trường game Việt Nam, ông Giuseppe Stasolla, Giám đốc hệ sinh thái Google Play ở Đông Nam Á, Australia/New Zealand cho biết, trong năm 2025 đã có 8,5 tỉ lượt tải ứng dụng và game của Việt Nam trên Google Play, tăng 39% so với năm 2024.

Ông Giuseppe Stasolla, Giám đốc hệ sinh thái Google Play ở Đông Nam Á, Australia/New Zealand.

Đáng chú ý, doanh thu của các nhà phát hành game cũng tăng lên 69% so với năm 2024, đây là một con số ấn tượng. Để duy trì đà tăng trưởng dài hạn và bền vững, ông Giuseppe Stasolla cho rằng, các nhà sản xuất và phát hành game trong nước nên tập trung hướng đến thị trường mới nổi, khi doanh thu ở khu vực này đang tăng lên nhanh chóng.

Đồng thời, Google cũng sẽ hỗ trợ cho các nhà phát triển game tại Việt Nam thông qua các bộ công cụ mới cho lập trình viên, ứng dụng AI và hỗ trợ kênh thanh toán một cách thuận lợi nhất.

Đại diện Google mong muốn với những tăng trưởng như trên, cùng với sự hỗ trợ từ nền tảng này, game Việt Nam sẽ vươn mình sải cánh toàn cầu.

Ông Đào Quang Tuấn, CEO của Funtap Games cũng khẳng định chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc game trong thời gian tới.

Để phân tích tầm nhìn này, ông Tuấn cho biết một quốc gia làm game sẽ đi qua 5 giai đoạn: tiêu thụ, nhập khẩu; gia công phát triển; phát hành và sản xuất nội địa; sáng tạo IP và xuất khẩu văn hóa; nền tảng, công nghệ lõi, hệ sinh thái. Hiện Việt Nam đang ở giai đoạn thứ 3.

Ông Đào Quang Tuấn, CEO của Funtap Games.

Theo ông, Việt Nam đang có một nền phát hành và sản xuất game nội địa mạnh mẽ. Ông dẫn chứng từ báo cáo của GameGeek mới đây, mỗi ngày Việt Nam có 75 game mới ra đời, các sản phẩm nội địa đang chứng minh sức hút không biên giới và năng lực tiếp cận người dùng cực lớn ở tầm vóc quốc tế; với hệ sinh thái 210 studio hoạt động tích cực đã tung ra thị trường 27.388 game mới trong năm 2025 (tăng 13% so với năm 2024).

Đồng thời, ngành game cũng đang chuyển đổi từ số lượng sang chất lượng với các thể loại thu hút người chơi như Hyper Casual, Hybrid Casual trên các kho ứng dụng App Store, Google Play và Mystery trên Steam.

Ông Đào Quang Tuấn chia sẻ, thành công của game Việt đang thể hiện qua việc doanh thu ngày càng tăng trưởng ở mức cao và vẫn chưa dừng lại.

Ông Tuấn đưa ra 6 lý do để ngành game Việt Nam sẽ nâng cấp độ trong thời gian tới gồm: nguồn vốn đến từ sự bứt phá của các trò chơi “made by vietnamese”; số lượng công ty game sẽ ngày càng nhiều, chất lượng sẽ tăng lên; sự ủng hộ của Chính phủ và các nền tảng quốc tế; văn hoá thích nghi và học hỏi nhanh, phù hợp với ngành game; người Việt rất giỏi sáng tạo nội dung trên môi trường Internet; Việt Nam có bề dày các câu chuyện văn hoá chưa khai thác.