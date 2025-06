1 Hải Cảng, phường Thị Nại, phường Trần Phú và phường Đống Đa Phường Quy Nhơn Thành ủy Quy Nhơn

2 Xã Nhơn Hội, xã Nhơn Lý, xã Nhơn Hải và phường Nhơn Bình Phường Quy Nhơn Đông xã Nhơn Hội

3 Bùi Thị Xuân, Phước Mỹ phường Quy Nhơn Tây phường Bùi Thị Xuân

4 phường Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ, phường Quang Trung và phường Ghềnh Ráng phường Quy Nhơn Nam Phường Nguyễn Văn Cừ

5 phường Trần Quang Diệu, phường Nhơn Phú phường Quy Nhơn Bắc Phường Nhơn Phú

6 xã Nhơn Châu xã Nhơn Châu xã Nhơn Châu

7 phường Bình Định, xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Phúc phường Bình Định Phường Bình Định

8 phường Đập Đá, xã Nhơn Mỹ và xã Nhơn Hậu phường An Nhơn Phường Đập Đá

9 phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An phường An Nhơn Đông Phường Nhơn Hưng

10 xã Nhơn Lộc và xã Nhơn Tân xã An Nhơn Tây Xã Nhơn Lộc

11 phường Nhơn Hòa và xã Nhơn Thọ phường An Nhơn Nam Phường Nhơn Hòa

12 phường Nhơn Thành, xã Nhơn Phong và xã Nhơn Hạnh phường An Nhơn Bắc Xã Nhơn Phong

13 phường Bồng Sơn và phường Hoài Đức phường Bồng Sơn Phường Bồng Sơn

14 phường Hoài Thanh, phường Tam Quan Nam và phường Hoài Thanh Tây phường Hoài Nhơn Phường Hoài Thanh Tây

15 phường Tam Quan và xã Hoài Châu phường Tam Quan Phường Tam Quan

16 phường Hoài Hương, xã Hoài Hải và xã Hoài Mỹ phường Hoài Nhơn Đông Phường Hoài Hương

17 phường Hoài Hảo và xã Hoài Phú phường Hoài Nhơn Tây Phường Hoài Hảo

18 phường Hoài Tân và phường Hoài Xuân phường Hoài Nhơn Nam Phường Hoài Tân

19 phường Tam Quan Bắc, xã Hoài Sơn và xã Hoài Châu Bắc phường Hoài Nhơn Bắc Phường Tam Quan Bắc

20 thị trấn Ngô Mây; xã Cát Trinh và xã Cát Tân xã Phù Cát Thị trấn Ngô Mây

21 xã Cát Nhơn và xã Cát Tường xã Xuân An Xã Cát Tường

22 xã Cát Hưng, xã Cát Thắng và xã Cát Chánh xã Ngô Mây Xã Cát Hưng

23 thị trấn Cát Tiến, xã Cát Thành và xã Cát Hải xã Cát Tiến Thị trấn Cát Tiến

24 thị trấn Cát Khánh, xã Cát Minh và xã Cát xã Đề Gi Thị trấn Cát Khánh

25 xã Cát Hanh và xã Cát Hiệp xã Hòa Hội Xã Cát Hanh

26 xã Cát Lâm và xã Cát Sơn xã Hội Sơn Xã Cát Lâm

27 thị trấn Phù Mỹ, xã Mỹ Quang và xã Mỹ Chánh Tây xã Phù Mỹ Thị trấn Phù Mỹ

28 xã Mỹ Chánh, xã Mỹ Thành và xã Mỹ Cát xã An Lương Xã Mỹ Chánh

29 xã Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong và thị trấn Bình Dương xã Bình Dương Thị trấn Bình Dương

30 xã Mỹ An, xã Mỹ Thọ và xã Mỹ Thắng xã Phù Mỹ Đông Xã Mỹ An

31 xã Mỹ Trinh và xã Mỹ Hòa Phù Mỹ Tây Xã Mỹ Trinh

32 xã Mỹ Tài và xã Mỹ Hiệp xã Phù Mỹ Nam Xã Mỹ Hiệp

33 xã Mỹ Đức; xã Mỹ Châu và xã Mỹ Lộc xã Phù Mỹ Bắc Xã Mỹ Châu

34 thị trấn Tuy Phước; thị trấn Diêu Trì; xã Phước Thuận; xã Phước Nghĩa và xã Phước Lộc xã Tuy Phước Thị trấn Tuy Phước

35 xã Phước Sơn; xã Phước Hòa và xã Phước Thắng xã Tuy Phước Đông Xã Phước Sơn

36 xã Phước An và xã Phước Thành xã Tuy Phước Tây Xã Phước An

37 xã Phước Hiệp; xã Phước Hưng và xã Phước Quang xã Tuy Phước Bắc ã Phước Quang

38 thị trấn Phú Phong; xã Tây Xuân và xã Bình Nghi xã Tây Sơn Thị trấn Phú Phong

39 xã Tây Giang và xã Tây Thuận xã Bình Khê Xã Tây Giang

40 xã Vĩnh An; xã Bình Tường và xã Tây Phú xã Bình Phú Xã Bình Tường

41 xã Bình Thuận; xã Bình Tân và xã Tây An xã Bình Hiệp Xã Bình Hòa

42 thị trấn Tăng Bạt Hổ; xã Ân Phong; xã Ân Đức và xã Ân Tường Đông xã Hoài Ân Thị trấn Tăng Bạt Hổ

43 xã Ân Tường Tây; xã Ân Hữu và xã Đak Mang xã Ân Tường Xã Ân Hữu

44 xã Ân Nghĩa và xã Bok Tới xã Kim Sơn Xã Ân Nghĩa

45 xã Ân Sơn; xã Ân Tín và xã Ân Thạnh xã Vạn Đức Xã Ân Tín

46 xã Ân Hảo Tây; xã Ân Hảo Đông và xã Ân Mỹ xã Ân Hảo Xã Ân Mỹ

47 xã Canh Thuận; xã Canh Hòa; thị trấn Vân Canh và điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Canh Hiệp xã Vân Canh Thị trấn Vân Canh

48 xã Canh Vinh, xã Canh Hiển, xã Canh Hiệp và điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Canh Liên xã Canh Vinh Xã Canh Vinh

49 điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Canh Liên xã Canh Liên xã Canh Liên

50 thị trấn Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh Hảo xã Vĩnh Thạnh Thị trấn Vĩnh Thạnh

51 xã Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Thịnh xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Hiệp

52 xã Vĩnh Thuận; xã Vĩnh Hòa và xã Vĩnh Quang xã Vĩnh Quang Xã Vĩnh Quang

53 xã Vĩnh Kim và xã Vĩnh Sơn xã Vĩnh Sơn Xã Vĩnh Sơn

54 xã An Hòa, xã An Quang và điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của xã An Nghĩa xã An Hòa Xã An Hòa

55 xã An Tân; xã An Hưng và thị trấn An Lão xã An Lão Thị trấn An Lão

56 xã An Trung; xã An Dũng và xã An Vinh xã An Vinh Xã An Dũng

57 xã An Toàn và điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã An Nghĩa xã An Toàn xã An Toàn

58 xã Tây Vinh; xã Tây Bình; xã Bình Hòa và xã Bình Thành xã Bình An xã Bình Hòa

59 phường Tây Sơn, phường Hội Thương, phường Hoa Lư, phường Phù Đổng và xã Trà Đa Phường Pleiku UBND thành phố Pleiku

60 phường Trà Bá, phường Chi Lăng và phường Hội Phú Phường Hội Phú UBND phường Chi Lăng

61 phường Yên Thế, phường Đống Đa và phường Thống Nhất Phường Thống Nhất UBND phường Yên Thế

62 phường Yên Đỗ, phường Diên Hồng, phường Ia Kring và xã Diên Phú Phường Diên Hồng Thành ủy Pleiku

63 phường Thắng Lợi, xã An Phú và xã Chư Á Phường An Phú UBND xã An Phú

64 xã Biển Hồ, xã Nghĩa Hưng và xã Chư Đang Ya, xã Hà Bầu Xã Biển Hồ UBND xã Biển Hồ

65 xã Ia Kênh và xã Gào, cùng với xã Ia Pếch Xã Gào UBND xã

66 thị trấn Ia Ly, xã Ia Mơ Nông và xã Ia Kreng Xã Ia Ly UBND thị trấn Ia Ly

67 thị trấn Phú Hòa, xã Nghĩa Hòa và xã Hòa Phú Xã Chư Păh UBND huyện Chư Păh

68 xã Ia Khươl, xã Đăk Tơ Ver và xã Hà Tây Xã Ia Khươl UBND xã Ia Khươl

69 xã Ia Ka, xã Ia Nhin và xã Ia Phí Xã Ia Phí UBND xã Ia Ka

70 thị trấn Chư Prông, xã Ia Phìn, xã Ia Kly và xã Ia Drang Xã Chư Prông UBND huyện Chư

71 xã Thăng Hưng, xã Bàu Cạn và xã Bình Giáo Xã Bàu Cạn UBND xã Thăng Hưng

72 xã Ia Boòng, xã Ia Me và xã Ia O Xã Ia Boòng UBND xã Ia Boòng

73 xã Ia Lâu và xã Ia Piơr Xã Ia Lâu UBND xã Ia Piơr

74 xã Ia Pia, xã Ia Ga và xã Ia Vê Xã Ia Pia UBND xã Ia Pia

75 xã Ia Băng, xã Ia Tôr và xã Ia Bang Xã Ia Tôr UBND xã Ia Tôr

76 thị trấn Chư Sê, xã Dun, xã Ia Blang, xã Ia Pal và xã Ia Glai Xã Chư Sê UBND huyện Chư Sê

77 Bờ Ngoong, Chư Pơng, Ia Tiêm, Bar Măih Xã Bờ Ngoong BND xã Bờ Ngoong

78 xã Ia Hlốp và xã Ia Ko, xã Ia Hla Xã Ia Ko UBND xã Ia Ko

79 xã Kông Htok, xã Ayun và xã AlBá Xã AlBá UBND xã Kông Htok

80 thị trấn Nhơn Hòa, xã Chư Don và xã Ia Phang Xã Chư Pưh Huyện ủy Chư Pưh

81 xã Ia Le và xã Ia Blứ Xã Ia Le UBND xã Ia Le

82 xã Ia Dreng, xã Ia Hrú và xã Ia Rong, xã HBông Xã Ia Hrú UBND xã Ia Hrú

83 phường Tây Sơn, phường An Phú, phường Ngô Mây, phường An Phước, phường An Tân và xã Thành An Phường An Khê UBND thị xã An Khê

84 phường An Bình và xã Tân An, xã Cư An Phường An Bình UBND phường An Bình

85 xã Tú An, xã Xuân An, xã Cửu An và xã Song An Xã Cửu An UBND xã Cửu An

86 thị trấn Đak Pơ, xã Hà Tam, xã An Thành và xã Yang Bắc Xã Đak Pơ Trụ sở UBND huyện Đak Pơ

87 xã Phú An và xã Ya Hội Xã Ya Hội UBND xã Phú An

88 trấn Kbang, xã Lơ Ku và xã Đak Smar Xã Kbang Trụ sở UBND huyện Kbang

89 xã Kông Bơ La, xã Đông và xã Nghĩa An Xã Kông Bơ La UBND xã Kông Bơ La

90 xã Kông Lơng Khơng và xã Tơ Tung Xã Tơ Tung UBND xã Kông Lơng Khơng

91 xã Sơn Lang và Sơ Pai Xã Sơn Lang UBND xã Sơn Lang

92 xã Đak Rong và Kon Pne Xã Đak Rong UBND Đak Rong

93 thị trấn Kông Chro, xã Yang Trung và xã Yang Nam Xã Kông Chro Trụ sở UBND huyện Kông Chro

94 Đăk Tơ Pang, Kông Yang và Ya Ma Xã Ya Ma UBND xã Kông Yang

95 xã Chư Krey và xã An Trung Xã Chư Krey UBND xã An Trung

96 xã SRó và xã Đăk Kơ Ning Xã SRó UBND xã SRó

97 xã Đăk Song và xã Đăk Pling Xã Đăk Song UBND xã Đăk Song

98 xã Đăk Pơ Pho và xã Chơ Long Xã Chơ Long UBND xã Chơ Long

99 phường Đoàn Kết, phường Sông Bờ, phường Cheo Reo và phường Hòa Bình Phường Ayun Pa UBND thị xã Ayun Pa

100 xã Ia Rbol và xã Chư Băh Xã Ia Rbol UBND xã Chư Băh

101 xã Ia Rtô và xã Ia Sao Xã Ia Sao UBND xã Ia Sao

102 thị trấn Phú Thiện, xã Ia Sol, xã Ia Piar và xã Ia Yeng Xã Phú Thiện Trụ sở UBND huyện Phú Thiệ

103 ã Chư A Thai, xã Ayun Hạ và xã Ia AKe Xã Chư A Thai UBND xã Ia AKe

104 xã Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao và xã Ia Peng Xã Ia Hiao UBND Ia Hiao

105 xã Chư Răng và xã Pờ Tó Xã Pờ Tó UBND xã Pờ Tó

106 là xã Ia Mrơn, xã Kim Tân và xã Ia Trôk Xã Ia Pa UBND huyện Ia Pa

107 xã Ia Tul, xã Ia Broăi, xã Ia Kdăm và xã Chư Mố Xã Ia Tul UBND xã Ia Tul

108 thị trấn Phú Túc, xã Phú Cần, xã Chư Ngọc, xã Ia Mlah và xã Đất Bằng Xã Phú Túc Trụ sở UBND huyện Krông Pa

109 xã Ia HDreh, xã Ia Rmok và xã Krông Năng Xã Ia HDreh UBND xã Ia HDreh

110 xã Chư Rcăm, xã Ia Rsai và xã Chư Gu Xã Ia Rsai UBND xã Chư Rcăm

111 xã Uar, Ia Rsươm và Chư Drăng Xã Uar UBND xã Uar

112 thị trấn Đak Đoa, xã Tân Bình và xã Glar Xã Đak Đoa rụ sở UBND huyện Đak Đoa

113 xã Kon Gang, Đak Krong, Hneng, Nam Yang Xã Kon Gang UBND xã HNeng

114 xã Ia Đơk, Ia Pêt, Ia Băng Xã Ia Băng UBND xã ADơk

115 xã Hnol, xã Trang và xã KDang Xã KDang UBND xã HNol

116 xã Đăk Sơmei và Hà Đông Xã Đak Sơmei UBND xã Đak Sơmei

117 thị trấn Kong Dơng, xã Đăk Yă, Đăk Djăng, Hải Yang Xã Mang Yang UBND huyện Mang Yang

118 xã Lơ Pang, xã Kon Thụp và xã Đê Ar Xã Lơ Pang UBND xã Kon Thụp

119 xã Đăk Trôi và xã Kon Chiêng Xã Kon Chiêng BND xã Kon Chiêng

120 xã Đak Ta Ley và xã Hra Xã Hra UBND xã Đak Ta Ley

121 xã Ayun và Đăk Jơ Ta Xã Ayun UBND xã Đak Jơ Ta

122 thị trấn Ia kha, Ia Grăng, Ia Bă Xã Ia Grai UBND huyện Ia Grai

123 xã Ia Tô, xã Ia Krái và xã Ia Khai Xã Ia Krái UBND xã Ia Krái

124 xã Ia Sao, xã Ia Yok, xã Ia Hrung và xã Ia Dêr Xã Ia Hrung UBND xã Ia Sao

125 thị trấn Chư Ty và xã Ia Kriêng Xã Đức Cơ Trụ sở UBND huyện Đức Cơ

126 xã Ia Đơk và Ia Kla Xã Ia Dơk UBND xã Ia Kla

127 xã Ia Lang, xã Ia Krêl và xã Ia Din Xã Ia Krêl UBND xã Ia Din

128 xã Ia O xã Ia O xã Ia O

129 xã Ia Púch xã Ia Púch Ia Púch

130 xã Ia Mơ xã Ia Mơ Ia Mơ

131 xã Ia Pnôn x ã Ia Pnôn Ia Pnôn

132 xã Ia Nan xã Ia Nan Ia Nan

133 xã Ia Dom xã Ia Dom Ia Dom

134 xã Ia Chia xã Ia Chia Ia Chia