Thanh Hằng Beauty Medi - Địa chỉ làm đẹp uy tín được giới tinh hoa lựa chọn

Nền tảng chuyên môn tạo dựng niềm tin

Yếu tố chuyên môn và sự chuẩn hóa trong y khoa được xem là một trong những nền tảng quan trọng tạo nên uy tín của Phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi trong nhiều năm qua.

Điểm khác biệt lớn nhất giúp khách hàng an tâm khi lựa chọn các dịch vụ làm đẹp tại đây là tính minh bạch về nhân sự. Phòng khám cam kết toàn bộ đội ngũ bác sĩ nước ngoài trực tiếp thăm khám và thực hiện điều trị đều sở hữu giấy phép hành nghề hợp pháp, hồ sơ chuyên môn cao cấp và bằng cấp rõ ràng theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Thanh Hằng Beauty Medi khẳng định chất lượng đội ngũ y bác sĩ với kinh nghiệm chuyên môn từ 10 - 30 năm trong ngành làm đẹp

Tôn vinh nét đẹp độc bản của từng cá nhân

Không chạy theo những trào lưu tạo hình quá mức hay tạo ra những gương mặt rập khuôn, sản xuất công nghiệp, Phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi kiên trì theo đuổi phong cách thẩm mỹ tự nhiên và tinh tế. Định hướng này bắt nguồn từ tư duy và gu thẩm mỹ sang trọng của bà Đặng Thanh Hằng - người đã có gần 38 năm cống hiến trong lĩnh vực làm đẹp.

Bà Đặng Thanh Hằng - Founder Thanh Hằng Beauty Medi - Người đã có hơn 38 năm cống hiến trong lĩnh vực làm đẹp

Sự nhất quán trong cách làm nghề với nguyên tắc “làm thật - kinh doanh thật - nói thật” của người đứng đầu đã định hình nên giá trị cốt lõi của thương hiệu. Mỗi khách hàng đến đây đều được tư vấn một giải pháp cá nhân hóa, giúp hoàn thiện nhược điểm nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét riêng độc bản của chính mình.

Đại diện Phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi nhấn mạnh, “Sự chỉn chu, an toàn và minh bạch là lý do vì sao thế hệ khách hàng tinh hoa, đặc biệt là các doanh nhân, lựa chọn đồng hành lâu dài cùng Thanh Hằng Beauty Medi. Khi thị trường thay đổi quá nhanh theo các xu hướng ngắn hạn, một thương hiệu đặt sự chuẩn hóa y khoa và tính bền vững lên hàng đầu như Thanh Hằng Beauty Medi sẽ luôn là điểm tựa uy tín vững chắc trong tương lai”.

Cơ sở Hà Nội: 36 Tuệ Tĩnh, P. Hai Bà Trưng

Cơ sở TP.HCM: Số 9 Phùng Khắc Khoan, P. Sài Gòn

Hotline: 0904 08 5588 - 096 511 6688

Website: www.beautymedi.vn

Lệ Thanh