Gửi tâm tư vào đường kim, mũi chỉ

Có những câu chuyện không được viết bằng chữ. Chúng thể hiện qua sắc chỉ đỏ, xanh, vàng trên nền vải chàm đen, nằm lặng lẽ ở hai đầu chiếc khăn Piêu.

Khăn Piêu từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của phụ nữ dân tộc Thái. Chiếc khăn theo người phụ nữ đi qua những ngày hội xuân rộn rã, những buổi lên nương, xuống chợ, rồi cùng họ bước vào cuộc sống gia đình.

Phụ nữ dân tộc Thái luôn gắn bó với chiếc khăn Piêu. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo thời gian, khăn Piêu không chỉ còn là vật dụng để đội đầu hay làm đẹp, mà đã trở thành nơi lưu giữ những ký ức, tình cảm và quan niệm sống của cả một cộng đồng.

Ngày trước, mỗi cô gái Thái đều được mẹ, được bà dạy thêu khăn từ khi còn nhỏ. Những mũi kim đầu tiên thường vụng về, lệch hàng, rối chỉ.

Nhưng cũng từ những buổi chiều ngồi bên hiên nhà sàn, nghe tiếng gió luồn qua vách gỗ, tiếng trẻ nhỏ nô đùa ngoài sân, các cô gái bắt đầu học cách gửi tâm tư của mình vào từng đường kim, mũi chỉ.

Khăn Piêu cũng đi vào những câu chuyện tình yêu của người Thái. Trong những ngày hội, nhiều cô gái tự tay thêu khăn để tặng người mình thương. Chiếc khăn khi ấy không đơn thuần là món quà, mà giống như một lời nhắn gửi kín đáo.

Những điều khó nói thành lời được gửi gắm qua từng đường kim, mũi chỉ, để rồi theo năm tháng trở thành một phần ký ức đẹp của tuổi trẻ.

Các họa tiết trên khăn Piêu thường được thêu rất cầu kỳ. Ảnh: Vũ Lợi

Khăn Piêu kể câu chuyện của bản làng

Điều đặc biệt nhất của khăn Piêu nằm ở phần hoa văn được thêu ở hai đầu khăn. Những hình ảnh quen thuộc của núi rừng như hoa ban, cánh bướm, chim muông, dòng suối hay những thửa ruộng bậc thang hiện lên qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ.

Không chỉ để làm đẹp, những họa tiết ấy còn phản ánh cách người Thái nhìn về thiên nhiên và cuộc sống. Mỗi hoa văn mang một ý nghĩa riêng, gắn với những ước vọng bình dị về sự no đủ, bình an và hạnh phúc.

Qua nhiều thế hệ, những đường thêu ấy trở thành một cách lưu giữ ký ức cộng đồng, âm thầm kể lại câu chuyện về bản làng và con người nơi đây.

Người già trong bản vẫn thường nói rằng, nhìn vào chiếc khăn Piêu có thể cảm nhận được phần nào tính cách của người thêu. Người cẩn thận sẽ có những đường chỉ đều đặn, chắc chắn. Người giàu cảm xúc thường chọn những gam màu nổi bật.

Còn người yêu bản làng lại thích đưa vào khăn những hình ảnh gần gũi của cuộc sống thường ngày.

Ngày nay, khi những sản phẩm công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều, việc thêu một chiếc khăn Piêu bằng tay không còn phổ biến như trước.

Thế nhưng ở nhiều bản làng vùng Tây Bắc, vẫn có những người phụ nữ kiên nhẫn ngồi bên khung thêu, lặng lẽ nối tiếp công việc mà mẹ và bà họ đã từng làm.

Có lẽ giá trị lớn nhất của khăn Piêu không nằm ở vẻ đẹp của một món đồ thủ công. Điều còn lại sau cùng, chính là những câu chuyện được lưu giữ trên từng đường chỉ. Trong mỗi chiếc khăn là hình bóng của gia đình, của bản làng, của núi rừng.

Bởi trên từng đường chỉ sắc màu ấy không chỉ có hoa văn, mà còn có ký ức, tình yêu và hơi ấm của bà, của mẹ được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.