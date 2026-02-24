Chiều 31/1, đồn công an tại Bình Độ (Thanh Đảo, Trung Quốc) nhận được cuộc gọi cầu cứu khẩn cấp với nội dung: “Đồng chí công an ơi, tôi bán mất cả gia sản rồi!”.

Người gọi điện là anh Trương. Theo trang 163, buổi sáng cùng ngày, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, anh đã bán một chiếc tủ lạnh cũ cho người thu mua phế liệu lưu động.

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi buổi tối, mẹ anh đi về và hỏi chiếc tủ lạnh đâu. Bà cho biết bên trong có cất: tiền mặt; vàng bạc; trang sức; mặt dây chuyền bằng ngọc. Tổng giá trị ước tính hơn 50.000 NDT (hơn 189 triệu đồng).

Nghe mẹ nói xong, anh Trương chết lặng. Người mẹ yêu cầu con lập tức báo công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát lập tức có mặt, thu thập thông tin quan trọng: chủng loại, số lượng, đặc điểm tài sản cũng như thời điểm bán và đặc điểm người thu mua cùng thông tin phương tiện vận chuyển.

Sau khi rà soát nhiều nguồn dữ liệu, lực lượng chức năng xác định được chiếc xe thu mua và nhanh chóng lần theo đến một điểm tập kết phế liệu tại thôn Sa Lĩnh, trấn Nam Thôn.

Cảnh sát trao lại đầy đủ số tài sản tìm thấy trong tủ lạnh cũ. Ảnh: 163

Tại đây, chiếc tủ lạnh được tìm thấy giữa đống đồ cũ. Kiểm tra tại chỗ cho thấy toàn bộ tiền mặt và trang sức bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Tối cùng ngày, toàn bộ số tài sản đã được trao trả đầy đủ cho gia đình. Cầm lại số tiền và vàng bạc “tưởng mất trắng”, anh Trương và mẹ xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn.

Vài ngày sau, anh Trương mang lá cờ cảm ơn đến đồn công an. Một cán bộ hài hước nói: “Đây có lẽ là chiếc tủ lạnh có ‘hàm lượng vàng’ cao nhất mà chúng tôi từng gặp”.

Câu nói khiến cả phòng bật cười. Sự việc cũng là lời nhắc nhở nhiều gia đình, khi thanh lý đồ điện, nội thất cũ, cần kiểm tra kỹ bên trong, đặc biệt nên hỏi lại người lớn trong nhà, tránh vô tình vứt hoặc bán nhầm tài sản giá trị, giấy tờ quan trọng. Chỉ một phút sơ suất, bạn có thể “bán luôn cả gia sản”.