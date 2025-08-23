Chiếc túi Marché Packable Tote Bag Medium, một sản phẩm độc đáo từ nhà mốt xa xỉ Balenciaga, khiến nhiều người cho rằng không khác một chiếc túi nilon thông thường.

Website của hãng giới thiệu, chiếc túi được sản xuất tại Ý, nơi có truyền thống lâu đời về ngành công nghiệp thời trang cao cấp.

Chiếc túi màu xanh lam, có kích thước khá lớn (dài 50cm, cao 53cm, rộng 1cm). Chất liệu được làm từ Dyneema, một loại sợi tổng hợp siêu bền, thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp đòi hỏi độ bền cao như sản xuất áo chống đạn hay dây thừng. Loại sợi này vừa nhẹ, vừa chống rách, giúp tăng độ bền cho sản phẩm.

Hình ảnh chiếc túi gây tranh cãi. Ảnh: Balenciaga

Chiếc túi có hai quai xách, điểm nhấn là logo Balenciaga được in nổi bật ở mặt trước. Nó còn có một túi phẳng bên trong, cho phép người dùng gấp gọn toàn bộ túi để cất vào khi không sử dụng. Tính năng này giúp chiếc túi trở nên linh hoạt và tiện dụng hơn.

Marché Packable Tote Bag Medium có giá 995 USD (khoảng 26 triệu đồng), là một sản phẩm thuộc bộ sưu tập Đông 2025 của Balenciaga. Mẫu túi được giới thiệu trong thiết kế thứ 25 của bộ sưu tập.

Ngoài chiếc túi tote "túi nilon", Balenciaga còn nổi tiếng với một sản phẩm gây tranh cãi khác là Trash Pouch (Túi Rác). Trash Pouch được giới thiệu lần đầu trong bộ sưu tập Thu Đông 2022 của Balenciaga.

Chiếc túi rác có giá bán lên tới 1.790 USD.

Trash Pouch được chế tác từ da bê cao cấp, với một lớp phủ bóng đặc biệt để tái hiện độ bóng của túi. Chiếc túi có thiết kế dây rút ở miệng, mô phỏng đúng cách buộc miệng.

Để tạo vẻ "độc quyền", Balenciaga phủ thêm một lớp bóng tinh tế và in logo khéo léo ở mặt trước. Sản phẩm có nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm đen, trắng đỏ, xanh đen và vàng đen.

Mẫu túi này đã gây chấn động dư luận khi có giá bán lên tới 1.790 USD (khoảng 47 triệu đồng), một mức giá "trên trời" đối với một món đồ có vẻ ngoài giống hệt... chiếc túi đựng rác.

Giới thời trang nhận định, Balenciaga một lần nữa chứng minh rằng không gì là không thể trong thế giới xa xỉ.