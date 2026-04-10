Giữa Đàn Kính Thiên (thuộc Khu du lịch Thung Ui, nằm trong thung lũng Mộc Hoàn, Ninh Bình) thiêng liêng có một chiếc vạc đồng khổng lồ được đặt trên Bếp Trời cổ xưa vô cùng trang trọng, thu hút du khách mỗi khi đến nơi này.

Chiếc vạc đồng khổng lồ nặng 9,95 tấn, cao 4,5m.

Đại diện Ban quản lý Đàn Kính Thiên cho biết, chiếc vạc đồng nặng 9,95 tấn, cao 4,5m, được đúc để tri ân Thiền sư Nguyễn Minh Không, vị Quốc sư thời Lý, ông tổ nghề đúc đồng Việt Nam và ông tổ nghề Đông y Việt Nam.

Mặt chính của chiếc vạc đồng chạm khắc hình ảnh, thông tin về thân thế và sự nghiệp của Thiền sư Nguyễn Minh Không (bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Hán). Thiền sư sinh ra tại vùng đất Cố đô này, không chỉ là một cao tăng đắc đạo, ông đã chữa khỏi bệnh ‘hóa hổ’ cho vua Lý Thần Tông được phong Quốc sư, là vị thiền sư sáng lập nên nhiều ngôi chùa nhất ở Việt Nam, được tôn vinh là ông tổ nghề đúc đồng và ông tổ nghề Đông y Việt Nam.

Vạc được đặt giữa Đàn Kính Thiên, thiêng liêng.

Xung quanh các mặt còn lại của vạc đồng là hình ảnh về Đức Phật chúng sinh và muôn loài; hình ảnh về các thắng cảnh đẹp, biển đảo của Việt Nam cũng được khắc họa rõ nét trên thân vạc. Các bức tranh về biển đảo có cột mốc chủ quyền, bên trên là lá cờ Tổ quốc tung bay, có nhà dân, ngôi chùa, đoàn thuyền đánh cá, chim hải âu, cây cối...

Theo lý giải của đại diện ban quản lý, chiếc vạc được đúc với các con số 9,95 tấn, có ý nghĩa: số 9 trong văn hóa phương Đông là số của trời, của sự trường cửu; số 5 là trung tâm của ngũ hành, là vị trí của con người giữa vũ trụ. Bởi vậy, chiếc vạc là biểu tượng của Thiên - Địa - Nhân (trên là trời, dưới là đất, giữa là con người) hòa hợp.

Cũng theo đại diện ban quản lý: "Chiếc vạc này không được đúc để phô trương quyền lực. Nó được đúc để tri ân: tri ân bầu trời đã ban ánh sáng, tri ân đất mẹ đã cho nguồn sống, tri ân tổ tiên, tri ân Quốc sư Minh Không đã luyện đồng và luyện đức".

Mặt khác khắc họa quần thể chùa Bái Đính.

Chiếc vạc đồng này được các nghệ nhân làng nghề đúc đồng Ý Yên (Nam Định cũ) đúc vào năm 2019 đặt tại Khu du lịch Tam Chúc, đến năm 2025 thì di chuyển về Thung Ui.

Chiếc vạc được đặt trên Bếp Trời cổ xưa.