Ngày 9/12/2025, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện tại Lâm Nghi (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), nơi một đôi uyên ương tổ chức lễ cưới. Theo đó, trong đoàn xe rước dâu đã xuất hiện một chiếc xe vô cùng đặc biệt.

Những hình ảnh được chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc cho thấy, chiếc xe màu đen được dán kín các tờ thông tin trẻ thất lạc. Từ xa, nhiều người tưởng đó là lớp decal hoặc quảng cáo vặt.

Chiếc xe trong đoàn rước dâu nổi bật với những thông tin về loạt trẻ em mất tích. Ảnh: 163

Nhưng khi đến gần, người ta mới thấy từng tấm ảnh nhỏ xếp ngay ngắn, kèm theo dòng chữ ghi tên, quê quán và thời điểm mất tích của các em. Một tấm, 2 tấm… gần như phủ kín hai bên thân xe và nắp cốp sau. Vô tình, chiếc xe trở thành “nhân vật chính” trong lễ cưới, trang 163 đưa tin.

Chủ chiếc xe, anh Lý, cho biết đã làm nghề lái xe cưới được một thời gian dài. Việc dán ảnh trẻ mất tích trên xe của anh đã kéo dài 7 năm.

Đây không phải lần đầu anh lái chiếc xe “đặc biệt” này đi đón dâu. Mỗi lần nhận việc, anh đều báo trước với gia đình nhà trai: “Xe của tôi hơi khác, trên đó dán thông tin tìm trẻ lạc, không biết nhà mình có cảm thấy phiền không?”.

Hầu hết mọi người nghe lý do đều lập tức đồng ý, thậm chí còn nói: “Đây là việc tốt, mang lại may mắn và phúc khí”.

Hành động của anh Lý xuất phát từ lý do rất đơn giản. Trước đây, khi xem tin tức về những đứa trẻ mất tích, anh luôn thấy xót xa nhưng bản thân không giúp được gì nhiều.

Sau đó anh nghĩ, xe của mình mỗi ngày đều chạy khắp nơi, chẳng khác nào một “bảng thông báo di động”. Nếu in thông tin của các em và dán lên xe, đi đến đâu sẽ có thêm người nhìn thấy đến đó. Anh còn đăng video lên mạng để nhờ sức lan tỏa của cộng đồng mạng, hy vọng thông tin có thể đi xa hơn.

Việc anh Lý làm cũng giống như một lời nhắc nhở, ngoài đời có rất nhiều người muốn giúp nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Việc anh làm chính là một gợi ý, không cần hành động lớn hay chuyên môn cao, chỉ cần đẩy những gì mình có thể làm tiến thêm một bước, đó đã là một sự đóng góp.

Ngày vui là ngày đoàn tụ; còn những bức ảnh trên xe là những hy vọng đang chờ đoàn tụ. Hai điều đặt cạnh nhau không hề mâu thuẫn, ngược lại càng khiến người ta xúc động hơn.