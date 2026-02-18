XEM VIDEO: Tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á nằm bên bờ sông Trà Khúc

Tượng Quan Âm thuộc chùa Minh Đức, khởi công xây dựng năm 2020, tọa lạc trên đỉnh núi Thiên Mã – một trong ba ngọn núi “Tam Thiên” nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi gồm Thiên Ấn, Thiên Bút và Thiên Mã.

Núi Thiên Mã (nghĩa là ngựa trời) nằm ở cuối sông Trà Khúc, cách trung tâm tỉnh khoảng 15km về hướng biển.

Với tổng chiều cao 125m, tượng Quan Âm tại đây hiện được xem là cao nhất Đông Nam Á và nằm trong nhóm những tượng Phật cao hàng đầu thế giới. Nếu so trong nước, tượng cao hơn nhiều so với tượng Quan Âm trên núi Bà Đen (Tây Ninh) cao 72m hay tượng tại chùa Linh Ẩn (Đà Lạt) cao 71m.

Chùa Minh Đức nằm trong Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã, được xây dựng trên đỉnh núi cao khoảng 75m. Nhờ vị trí nổi bật, từ trung tâm Quảng Ngãi có thể dễ dàng nhìn thấy tượng. Đặc biệt, khi di chuyển trên các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa dọc hai bờ sông Trà Khúc, hình ảnh tượng Phật nổi bật giữa nền trời tạo ấn tượng rõ nét.

Một số hình ảnh về tượng Phật Quan Âm cao nhất Đông Nam Á:

Chùa Minh Đức được xây dựng trên núi Thiên Mã cao khoảng 75m, khởi công từ đầu năm 2020, với điểm nhấn là tượng Phật Quan Âm vươn cao 125m.

Tượng được tạo hình Quan Thế Âm đứng trên đài sen, tay cầm bình cam lộ, mặt hướng ra biển Đông. Công trình gồm 25 tầng, bên trong bố trí thang máy phục vụ du khách tham quan, chiêm bái và ngắm cảnh.

Ba tầng đầu bao quanh chân tượng được thiết kế với hành lang ngắm cảnh rộng, có lan can bảo đảm an toàn để du khách dừng chân tham quan. Từ tầng 11 trở lên, hệ thống cửa sổ mở ra bốn phía, tạo tầm nhìn thoáng đãng, bao quát không gian xung quanh.

Khu vực bàn tay tượng Quan Âm cũng được thiết kế các ô cửa quan sát, tạo điểm dừng chân để du khách ngắm cảnh từ trên cao.

Đứng tại các tầng quan sát của tượng Phật, du khách có thể bao quát toàn cảnh trung tâm tỉnh Quảng Ngãi. Vào những ngày trời quang, từ núi Thiên Mã còn có thể nhìn thấy đảo Lý Sơn ở phía xa.

Dù một số hạng mục vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, tượng Quan Âm trên đỉnh núi Thiên Mã đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân Quảng Ngãi và du khách khắp nơi.

Nhiều chi tiết kiến trúc bên trong các tầng của tượng được chạm trổ công phu, với họa tiết rồng và hoa văn trang trí tinh xảo, tạo điểm nhấn cho không gian nội thất.

Bên trong tượng Quan Âm còn bài trí hàng chục pho tượng Phật, tạo nên không gian chiêm bái trang nghiêm.

Bên cạnh tượng Quan Âm là chánh điện rộng gần 12.000m2, với điểm cao nhất lên đến 51m.

Công trình này sử dụng gam màu vàng chủ đạo, tạo nên diện mạo nổi bật và rực rỡ giữa không gian chùa.

Chánh điện có nhiều không gian như Tiền Sảnh, Đại Hùng Bảo Điện, Đông Điện, Tây Điện, Tháp Chuông, Tháp Trống, Lầu Kinh Đông, Lầu Kinh Tây...

Bên trong Đại Hùng Bảo Điện có nhiều pho tượng phật khổng lồ.

Trong ảnh là ba tượng Phật cao 21m: ở giữa là tượng Phật Thích Ca, bên phải là tượng Phật Dược Sư và bên trái là tượng Phật A Di Đà.

Dưới chân tượng Quan Âm là cụm tượng đàn ngựa, tạo điểm nhấn cho không gian quảng trường chùa Minh Đức.

Theo quan niệm trong văn hóa Phật giáo, ngựa gắn với tinh thần tinh tấn và hành trình vượt thoát, thường được nhắc đến qua tích ngựa Kiền Trắc trong Phật sử.

Nhiều người đến đây chiêm bái, dâng hương lễ Phật trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Với chiều cao nổi bật, tượng có thể dễ dàng quan sát từ nhiều vị trí, đặc biệt khi di chuyển trên đường Hoàng Sa và Trường Sa dọc hai bờ sông Trà Khúc.

Với quy mô và vị trí đặc biệt, tượng Phật Quan Âm trên đỉnh núi Thiên Mã đang dần trở thành biểu tượng tâm linh – du lịch mới của Quảng Ngãi.