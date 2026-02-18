Với chiều cao 125m, tượng Phật Quan Âm trên đỉnh núi Thiên Mã ở Quảng Ngãi được xem là cao nhất Đông Nam Á, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái.
XEM VIDEO: Tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á nằm bên bờ sông Trà Khúc
Tượng Quan Âm thuộc chùa Minh Đức, khởi công xây dựng năm 2020, tọa lạc trên đỉnh núi Thiên Mã – một trong ba ngọn núi “Tam Thiên” nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi gồm Thiên Ấn, Thiên Bút và Thiên Mã.
Núi Thiên Mã (nghĩa là ngựa trời) nằm ở cuối sông Trà Khúc, cách trung tâm tỉnh khoảng 15km về hướng biển.
Với tổng chiều cao 125m, tượng Quan Âm tại đây hiện được xem là cao nhất Đông Nam Á và nằm trong nhóm những tượng Phật cao hàng đầu thế giới. Nếu so trong nước, tượng cao hơn nhiều so với tượng Quan Âm trên núi Bà Đen (Tây Ninh) cao 72m hay tượng tại chùa Linh Ẩn (Đà Lạt) cao 71m.
Chùa Minh Đức nằm trong Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã, được xây dựng trên đỉnh núi cao khoảng 75m. Nhờ vị trí nổi bật, từ trung tâm Quảng Ngãi có thể dễ dàng nhìn thấy tượng. Đặc biệt, khi di chuyển trên các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa dọc hai bờ sông Trà Khúc, hình ảnh tượng Phật nổi bật giữa nền trời tạo ấn tượng rõ nét.
Một số hình ảnh về tượng Phật Quan Âm cao nhất Đông Nam Á: