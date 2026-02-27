Mỗi độ xuân sang, nhất là đêm Rằm tháng Giêng - thời khắc trăng tròn viên mãn mở đầu năm mới - hàng vạn Phật tử và du khách thập phương lại thành kính tìm về đỉnh Thiên Cấm Sơn để chiêm bái “bảo tích thiêng liêng”, gửi gắm ước nguyện bình an, phúc lành và khởi đầu hanh thông.

Nếu Núi Cấm là linh mạch của đất trời phương Nam, thì Xá lợi Phật chính là “bảo châu” kết tinh tinh thần giác ngộ, biểu trưng cho “giới - định - tuệ” viên dung.

Bảo tháp Xá lợi soi bóng hồ Thủy Liêm trên đỉnh Núi Cấm, điểm hội tụ phúc duyên linh thiêng của miền Thất Sơn mỗi độ xuân về

Dấu mốc lịch sử năm 2015 - Bảo tích an vị giữa lưng trời

Hành trình tâm linh nơi đây được ghi dấu bằng một cột mốc đặc biệt vào năm 2015. Ngày 13/10/2015, sau khi được cung thỉnh trang trọng từ Ấn Độ về Việt Nam, 5 viên Xá lợi Phật đã được tôn trí tại bảo tháp phía trước chùa Phật Lớn trên đỉnh Núi Cấm.

Sự kiện cung nghinh diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo Tăng Ni, Phật tử và người dân tham dự, đánh dấu bước phát triển quan trọng của không gian Phật giáo nơi đây. Từ thời khắc ấy, Núi Cấm không chỉ là thắng cảnh hùng vĩ của vùng Bảy Núi, mà còn trở thành điểm hội tụ linh thiêng của niềm tin Phật pháp phương Nam.

Nghi lễ cung thỉnh và an vị Xá lợi Phật từ Ấn Độ về tôn trí tại bảo tháp phía trước chùa Phật Lớn

Kiến trúc bát giác - giao thoa Ấn - Việt

Bảo tháp Xá lợi được xây dựng trên mặt hồ Thủy Liêm - hồ nước trong xanh nằm ở vị trí trung tâm tạo thế “minh đường tụ thủy” theo phong thủy Á Đông. Công trình mang hình bát giác, biểu tượng cho “Bát Chánh Đạo” trong giáo lý nhà Phật.

Kiến trúc tháp là sự giao thoa tinh tế giữa văn hóa Ấn Độ và Việt Nam. Phần mái vòm và đỉnh tháp mang dáng dấp tháp Phật Ấn cổ kính, trong khi tổng thể kết cấu và chi tiết trang trí lại hài hòa với mỹ cảm truyền thống Việt. Bao quanh tháp là mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bóng tháp vàng giữa nền trời xanh, tạo nên khung cảnh vừa uy nghiêm vừa thanh tịnh.

Xá lợi Phật - bảo tích thiêng liêng được Phật tử thành kính chiêm bái

Bên trong, 5 viên Xá lợi được an vị trang trọng trong bảo hộp pha lê trong suốt, đặt trên bệ nhiều tầng. Ánh sáng phản chiếu qua lớp kính khiến không gian như bừng lên thứ hào quang nội tại - không rực rỡ phô trương, mà sâu lắng và nhiệm mầu.

Hành hương giữa mây ngàn

Để thuận tiện cho du khách thập phương, hệ thống Cáp treo Núi Cấm đưa hành trình hành hương trở nên nhẹ nhàng và an toàn. Từ cabin lơ lửng giữa tầng không, toàn cảnh hồ Thủy Liêm, tượng Phật Di Lặc và quần thể tâm linh dần hiện ra giữa mây trời bảng lảng.

Khoảnh khắc đặt chân lên đỉnh núi, người hành hương dường như đã trút bỏ phần nào bụi trần. Bởi leo núi là hành trình của thể lực, còn chiêm bái là hành trình của tâm lực.

Vườn Lâm Tỳ Ni trên đỉnh Núi Cấm - không gian tái hiện nơi Đức Phật đản sinh, điểm dừng chân linh thiêng của du khách hành hương

Rằm tháng Giêng 2026 - mùa hội của thiện lành

Mùa lễ hội đầu năm tại Núi Cấm luôn thu hút đông đảo du khách đến chiêm bái Xá lợi Phật. Đặc biệt vào Rằm tháng Giêng - thời điểm linh thiêng bậc nhất trong năm - dòng người nối dài trong trật tự và thành kính, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa ấm áp.

Tiếng chuông ngân giữa gió núi, hương trầm lan nhẹ trong sương sớm, từng bước chân chậm rãi tiến về bảo tháp. Không ồn ào, không xô bồ - chỉ còn lại sự tĩnh lặng nội tâm và niềm tin vào điều thiện.

Tượng Đức Phật nhập Niết Bàn an nhiên giữa khuôn viên xanh mát trên đỉnh Núi Cấm, biểu trưng cho sự giải thoát và viên mãn

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, một chuyến hành hương về Núi Cấm dịp Rằm tháng Giêng 2026 không chỉ là hành trình du lịch tâm linh, mà còn là dịp để mỗi người soi chiếu lại chính mình. Bởi “phúc đức tại tâm” - và ánh sáng giác ngộ luôn bắt đầu từ một khoảnh khắc an yên trước linh bảo thiêng liêng.

Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm FB: https://www.facebook.com/lamviennuicam?locale=vi_VN Liên hệ: 02963.954.432 (Phòng Kinh Doanh Tổng Hợp) Địa chỉ: An Hoà, Núi Cấm, An Giang

Minh Thư