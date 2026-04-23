Ngày 23/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Ngọc Nhung (SN 1986, trú tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặng Ngọc Nhung tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2019 đến tháng 12/2019, dù không có nghề nghiệp ổn định và đang nợ tiền nhiều người, Nhung vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay tiền để “đáo hạn ngân hàng” rồi cho người khác vay lại nhằm tạo lòng tin.

Tin tưởng vào những lời hứa hẹn, 13 người đã chuyển tiền cho Nhung. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 17,3 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh hoặc hỗ trợ tài chính ngắn hạn của nhiều người.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.