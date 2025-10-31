Ngày 31/10, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Tống Minh Hòa (32 tuổi, trú tại xã Ea Knốp) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tống Minh Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: SĐ

Kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, Hòa giữ chức phó phòng giao dịch của một ngân hàng ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng tháng 5/2024, Hòa bắt đầu tìm hiểu và tham gia đầu tư tài chính trên mạng. Ban đầu Hòa đầu tư với số tiền ít và có lời. Sau đó, vì hám lợi nên Hòa tiếp tục đầu tư với số tiền lớn hơn.

Thời gian này, Hòa quen biết với chị D. (35 tuổi) trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Để có tiền đầu tư tài chính trên mạng, Hòa đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn cho khách để vay tiền chị D. và hứa sẽ trả tiền gốc và lãi đầy đủ.

Vì biết Hòa đang là phó phòng giao dịch nên chị D. đã tin tưởng cho vay nhiều lần với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền này, Hòa dùng để trả nợ, đầu tư tài chính qua mạng và bị thua lỗ sạch. Biết không còn khả năng trả nợ nên Hòa đã tự ý nghỉ việc rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được đơn tố giác của chị D., Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra, củng cố chứng cứ và bắt giữ Tống Minh Hòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".