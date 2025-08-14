Doll Fest 2025 - Lễ hội búp bê lấy cảm hứng từ thế giới búp bê - biểu tượng của ký ức, sáng tạo và cá tính. Đây là sân chơi kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật, thời trang, thiết kế, cosplay, âm nhạc dành cho các bạn trẻ.

Lễ hội với đa dạng các hoạt động, từ triển lãm búp bê, cosplay, talkshow, đến show thời trang...

Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm búp bê quy mô lớn với 150 gian hàng trưng bày, giới thiệu các loại búp bê về chủng loại, chất liệu, kích thước, màu sắc...

Những mẫu búp bê diện cổ phục truyền thống Việt do nghệ nhân Bùi Thịnh Đa thực hiện.

Nghệ nhân búp bê Bùi Thịnh Đa cho biết từng nhận câu hỏi từ bạn bè quốc tế rằng tại Việt Nam có búp bê truyền thống không.

Anh bối rối với câu hỏi này nên quyết định sáng tạo những búp bê mang dấu ấn văn hóa Việt Nam. Anh kỳ vọng qua lễ hội có thể giới thiệu những tác phẩm đặc biệt, thú vị hơn.

Lễ hội sẽ giới thiệu 1 bộ sưu tập búp bê cổ tích Việt Nam, gồm Tấm Cám, Thánh Gióng, Trọng Thủy - Mỵ Châu, Cây tre trăm đốt. Chất liệu thực hiện búp bê chủ yếu là đất sét.

Phương Hồ và Bùi Thịnh Đa mong muốn qua bộ sưu tập có thể giúp trẻ em ghi nhớ những câu chuyện, giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Ban tổ chức dự kiến xin xác lập kỷ lục Việt Nam cho BST này.

Ngoài ra, cuộc thi Miss Doll (Hoa hậu Búp bê) là sân chơi dành cho những búp bê được mô phỏng như hoa hậu đi thi. Sân chơi sáng tạo này tôn vinh nghệ thuật và sự tinh xảo.

Concert Búp bê show cũng quay lại mùa 4, được xem là bữa tiệc thời trang, âm nhạc, ánh sáng với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc.

Điểm nhấn của show là dàn dựng vở nhạc kịch chia sẻ thông điệp về búp bê. Những bài hát mới, vũ đạo hay câu chuyện về búp bê sẽ được tiết lộ.

Nhà thiết kế Phương Hồ - trưởng ban tổ chức lễ hội.

Sự kiện diễn ra trong 6 ngày, từ 29/10 đến 03/11. Sự kiện được kỳ vọng mang đến một không gian rực rỡ, nơi văn hóa búp bê, thủ công mỹ nghệ và thời trang giao thoa.

Khôi Nguyên

Ảnh: BTC