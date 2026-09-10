Trong chuyến trải nghiệm cùng các nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Làng thiền Ngọa Vân (phường An Sinh, Quảng Ninh), ông Bùi Hữu Dược - nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ chia sẻ với phóng viên VietNamNet câu chuyện vẫn còn truyền tới ngày nay về Đức Điều ngự Trần Nhân Tông và tảng đá hai màu - nơi Ngài dừng chân ngắm cảnh, rồi nói về Đời và Đạo.

Dọc con suối lên Phủ Am Trà, Am Ngọa Vân có rất nhiều phiến đá hai màu.

Ông Dược kể, trong những lần tới Ngọa Vân Yên Tử, được nghe các cụ cao niên kể câu chuyện liên quan tới bức tranh Đức Điều ngự Trần Nhân Tông ngồi rửa chân bên suối với nhiều ý nghĩa hơn những gì chỉ thấy qua tranh.

"Dọc con suối Đức Điều ngự về tu ở Am Ngọa Vân, quãng đường từ Am Ngọa Vân về Thái miếu nhà Trần chừng 5km, mỗi lần từ Am về Thái miếu hoặc ngược lại, đi được nửa quãng đường là gặp dòng suối nước trong với phong cảnh rất đẹp, Đức Điều ngự thường dừng lại nghỉ chân thưởng trà và ngắm cảnh nên ở đây dựng phủ gọi là Phủ Am trà (nơi Vua ngồi gọi là phủ nhưng xưa chỉ là am nhỏ)", ông Dược kể.

Đá ở suối Phủ Am Trà có đặc điểm rất riêng, bởi trong cùng một khối đá, phần màu nâu thì thô ráp, phần màu trắng thì mịn mát.

Ông Dược kể tiếp: "Phủ Am Trà ngay gần suối nước, Ngài đã chọn nơi có phiến đá phẳng ngồi rửa, ngâm chân. Ngay bên cạnh chỗ Ngài ngồi có tảng đá màu nâu xen lẫn màu trắng đục, một loại đá có khá nhiều ở núi Yên Tử hoặc một số nơi khác nhưng đá ở suối Phủ Am Trà có đặc điểm rất riêng, bởi trong cùng một khối đá, phần màu nâu thì thô ráp, phần màu trắng thì mịn mát.

Ngài nói một câu: Màu trắng là Đạo, màu nâu là Đời. Ngài ví von là đá hai màu đó giống như Đạo và Đời đang có khoảng cách... Rồi Ngài xoa tay vào khối đá mà nói 'Hoà quang đồng trần', Đạo hãy hoà vào Đời đi".

Theo ông Dược, lời Đức Điều ngự nói về đá hai màu nhưng thật ra là nói với mọi người, rất sâu sắc và ý nghĩa. Cảm nhận tới đâu tuỳ ở mỗi người.

Một số hình ảnh ở suối đá hai màu