Không vội phẫu thuật để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh

Ông N.X.D (68 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốt cao 39 độ C kèm rét run, đau bụng dữ dội, nôn nhiều, vàng da, vàng mắt và ngứa kéo dài. Người bệnh có nhiều bệnh lý nền như lao phổi, gout và từng 2 lần phẫu thuật sỏi mật.

Kết quả thăm khám tại BVĐK Hồng Ngọc cho thấy ông D. bị nhiễm trùng đường mật nặng, với men gan GGT tăng gấp 16 lần bình thường, bilirubin tăng hơn 10 lần và chỉ số viêm CRP tăng hơn 16 lần, báo hiệu nguy cơ diễn tiến nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời.

Hình ảnh siêu âm và chụp MRI ổ bụng phát hiện có nhiều sỏi nằm xếp hàng dọc trong lòng ống mật chủ, viên lớn nhất tới 2cm; đường mật trong gan trái và gan phải nhiều sỏi, kích thước từ 0.5cm - 0.6cm. Bác sĩ chẩn đoán ông D. nhiễm trùng đường mật do sỏi ống mật chủ và sỏi đường mật trong gan.

Hình ảnh sỏi ống mật chủ và sỏi đường mật trong gan

TS.BS Đỗ Tuấn Anh - chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc cho biết, sỏi đường mật gây bít tắc đường dẫn mật, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và dẫn tới nhiễm trùng.

“Muốn điều trị triệt để phải lấy được sỏi. Tuy nhiên, tại thời điểm nhập viện, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân rất nặng. Nếu phẫu thuật ngay sẽ làm gia tăng nguy cơ biến chứng. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát nhiễm trùng và tối ưu thể trạng trước khi can thiệp”, TS.BS Đỗ Tuấn Anh phân tích.

Theo đó, ông D. được điều trị nội khoa tích cực trong 1 tuần nhằm kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời cải thiện chức năng gan mật và nâng đỡ thể trạng.

Song song với đó, ông D. được thăm khám tiền mê toàn diện, đánh giá chức năng tim mạch, hô hấp, gan thận, rà soát tiền sử dị ứng thuốc và các bệnh lý nền. Với những bệnh nhân lớn tuổi, từng nhiều lần phẫu thuật ổ bụng, đây là bước quan trọng giúp nhận diện sớm nguy cơ và xây dựng kế hoạch gây mê - hồi sức phù hợp.

Ngay khi tình trạng viêm nhiễm được kiểm soát, các chỉ số trở về ngưỡng an toàn, nguy cơ gây mê được loại bỏ, người bệnh mới được chỉ định can thiệp lấy sỏi.

Lên phương án tối ưu cho bệnh nhân tiền sử đã 2 lần mổ ổ bụng

Để tối ưu kết quả điều trị và thúc đẩy quá trình hồi phục sau phẫu thuật, ê-kíp điều trị đã triển khai bài bản chiến lược ERAS (phục hồi sớm sau mổ). Thay vì nhịn ăn kéo dài, ông D. chỉ ngừng uống nước trước phẫu thuật 2 giờ, nhịn ăn trước 6 giờ và được bổ sung carbohydrate nhằm giảm căng thẳng chuyển hóa cho cơ thể.

Theo TS.BS Đỗ Tuấn Anh, ca bệnh đặc biệt phức tạp do người bệnh đã trải qua 2 lần phẫu thuật trước đó, nguy cơ dính tạng rất cao. Vì vậy, thay vì ưu tiên đường mổ nhỏ, ê-kíp lựa chọn mổ mở nhằm lấy tối đa sỏi trong đường mật, tăng khả năng xử lý triệt để tổn thương.

Trong cuộc mổ, đúng như dự đoán ban đầu, ổ bụng dính rất phức tạp do các lần phẫu thuật cũ. TS.BS Đỗ Tuấn Anh và ekip phải tiến hành bóc tách, gỡ dính trong thời gian dài mới tiếp cận được vùng gan mật và xử lý hệ thống sỏi xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trong đường mật.

Song song với chiến lược phẫu thuật, ê-kíp Gây mê Hồi sức triển khai phương pháp gây mê cân bằng với phác đồ phù hợp tình trạng người bệnh. Toàn bộ chỉ số sinh tồn và độ mê được giám sát liên tục, giúp điều chỉnh thuốc phù hợp theo từng thời điểm, đảm bảo cuộc mổ diễn ra an toàn.

Sau mổ, người bệnh được kiểm soát đau chủ động và theo dõi theo chương trình phục hồi sớm ERAS. Việc ăn uống và vận động sớm được triển khai ngay từ giai đoạn hậu phẫu, giúp thúc đẩy quá trình hồi phục và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Nhờ kiểm soát đau hiệu quả, người bệnh có thể ăn uống, đi lại nhẹ nhàng sau 3 ngày và xuất viện sau 7 ngày điều trị.

“Đến ngày thứ 5 sau mổ, tôi đã ăn uống bình thường, tự đi lại được và không còn những cơn đau như trước. Dù là ca mổ lớn nhưng mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ”, ông D, cho biết.

Bệnh nhân phục hồi tốt sau phẫu thuật lấy sỏi

Theo TS.BS Đỗ Tuấn Anh, những trường hợp như ông D. không hiếm gặp. Với quy trình phối hợp đa chuyên khoa đồng bộ, hệ thống thăm khám và điều trị đạt chuẩn chất lượng quốc tế ACHSI và RCS, cùng kinh nghiệm xử trí nhiều ca sỏi mật phức tạp, ekip bác sĩ ngoại khoa BVĐK Hồng Ngọc có thể kiểm soát hiệu quả tình trạng nhiễm trùng, hạn chế tối đa rủi ro phẫu thuật và nâng cao cơ hội hồi phục cho những người bệnh có bệnh cảnh nặng hoặc nhiều bệnh lý đi kèm.

Đặt lịch khám với TS.BS Đỗ Tuấn Anh, được tư vấn khám và điều trị bệnh lý sỏi mật tại hotline: 0911 908 856 - 0912 002 131

Thu Loan