Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, đặc biệt là chụp cộng hưởng từ gan mật (MRI), các bác sĩ phát hiện hệ thống đường mật trong gan hai bên bị giãn.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Đáng chú ý, đường mật gan phải có nhiều viên sỏi xếp thành chuỗi, viên lớn nhất kích thước khoảng 16x15mm. Ống mật chủ giãn tới 14mm, chứa hai viên sỏi kích thước khoảng 15mm. Đây là tình trạng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng nếu không được xử lý triệt để.

Sau hội chẩn chuyên môn, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật ống mềm, tán sỏi bằng laser. Phương pháp này cho phép tiếp cận trực tiếp toàn bộ hệ thống đường mật trong gan, giúp xác định chính xác vị trí sỏi và làm sạch hiệu quả.

BSCKII Mẫn Văn Chung, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, cho biết việc kết hợp hai kỹ thuật giúp bác sĩ không chỉ loại bỏ sỏi mà còn phát hiện sớm các bất thường như hẹp đường mật hay nguy cơ ung thư đường mật.

Bệnh nhân sau khi được phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Theo các chuyên gia, mục tiêu điều trị sỏi đường mật trong gan không dừng ở việc lấy sỏi mà cần xử lý nguyên nhân gây bệnh, nhằm hạn chế tái phát. Đây là bệnh lý phức tạp, dễ tái diễn và có thể gây biến chứng nguy hiểm như sốc nhiễm trùng đường mật, áp xe gan, suy gan, thậm chí ung thư.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau vùng hạ sườn phải, sốt, vàng da hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên sâu để được thăm khám và điều trị kịp thời.