“Thị trấn Hoàng Hôn”. Ảnh: Sun Group.

“Khát” căn hộ tầm nhìn pháo hoa

“Tới giờ, khách đã đặt kín phòng đến tận đầu năm 2027, trong đó 95% là dòng khách cao cấp, người nước ngoài. Họ sẵn sàng trả giá gấp đôi để lấy bằng được căn hộ view biển, view pháo hoa”, chị Võ Thị Kiều Thu, chủ sở hữu nhiều căn hộ tại Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) chia sẻ.

Không phải những tính toán xa vời, giá trị bất động sản (BĐS) Nam đảo Phú Quốc được đong đếm bằng chính dòng tiền thực chảy vào túi nhà đầu tư, nhờ việc nâng tầm sức hút điểm đến, với chiến lược đầu tư bài bản của Sun Group.

Nhà đầu tư Võ Thị Kiều Thu. Ảnh: Ánh Dương.

Chính hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp đa dạng trải nghiệm, cùng sự ra đời của hãng hàng không gắn chặt với thương hiệu điểm đến - Sun PhuQuoc Airways, đã hút khách đến đảo Ngọc ngày một đông. Chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm 2026, sân bay quốc tế Phú Quốc đón và đưa gần 13.000 lượt cất hạ cánh, với hơn 2 triệu lượt khách, tăng trưởng gấp 3 so với cùng kỳ.

Là nhà đầu tư sở hữu nhiều BĐS tại Phú Quốc từ 2010, anh Lê Trần Phương đánh giá, Phú Quốc “lột xác” mọi mặt. Hạ tầng du lịch được bổ trợ bởi hệ sinh thái quy mô của Sun Group tại Nam đảo như hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng đẳng cấp, show diễn nghệ thuật đa dạng khung giờ, pháo hoa hàng đêm, chợ đêm nhộn nhịp, các trải nghiệm ẩm thực, công viên nước, hay cáp treo 3 dây dài nhất thế giới…

“Thị trấn Hoàng Hôn nay đã thành nơi 'must-visit' (phải đến) của mỗi du khách, điểm đến mới của thế giới, kéo theo sự gia tăng phi mã của BĐS khu vực”, anh Lê Trần Phương chia sẻ lý do tiếp tục mở rộng đầu tư dòng căn hộ nghỉ dưỡng tại Nam đảo.

Cáp treo Hòn Thơm đang giữ kỷ lục cáp treo 3 dây dài nhất thế giới. Ảnh: Ánh Dương.

Giới đầu tư sẽ tiếp tục hưởng “quả ngọt” khi Phú Quốc được chọn đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027, hứa hẹn tạo "cú hích" mạnh mẽ cho đặc khu. Kinh nghiệm từ các kỳ APEC trước cho thấy, địa phương nào đăng cai sẽ có cơ hội bứt phá toàn diện về hạ tầng giao thông, nâng cấp dịch vụ, đặc biệt là sự chú ý của giới truyền thông, siêu giàu toàn cầu. Phú Quốc đang đứng trước cơ hội khẳng định vị thế "thiên đường du lịch toàn cầu".

Chiến lược "thâm canh" và lực đẩy cho chu kỳ mới

Nhìn lại hành trình “lột xác” của Phú Quốc suốt 1 thập kỷ qua từ khi có sự đầu tư của Sun Group, giới chuyên gia nhận định, doanh nghiệp này không làm dự án BĐS đơn lẻ để bán rồi rời đi, ngược lại họ kiên trì chiến lược "thâm canh", dồn lực kiến tạo hệ sinh thái tỷ đô hoàn chỉnh và liên tục làm mới mình.

Sự hội tụ của loạt trải nghiệm vui chơi giải trí (cáp treo vượt biển, Sun World Hòn Thơm, chợ đêm VUI-Fest), các khách sạn nghỉ dưỡng xa xỉ, các công trình biểu tượng nghệ thuật (cầu Hôn, tháp đồng hồ La Festa, “bảo tàng nghệ thuật” Sun Signature Gallery)... đã tạo “phễu” hút dòng khách ổn định tới Sunset Town. Đáng chú ý, Sun Group liên tục gia tăng sức sống cho vùng đất bằng các show diễn đẳng cấp quốc tế như Kiss of The Sea, Symphony of The Sea… cùng màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Nam đảo mỗi đêm.

Show diễn Kiss Of The Sea, Symphony Of The Sea thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tối. Ảnh: Ánh Dương.

Chiến lược “thâm canh” cũng là cách Sun Group “marketing miễn phí” cho các chủ sở hữu BĐS tại Sunset Town, bởi lẽ họ nghiễm nhiên được hưởng lợi từ dòng khách đổ về. Chủ đầu tư càng rót tiền xây dựng công trình mới, tổ chức lễ hội lớn, bổ sung các dịch vụ, trải nghiệm thì lượng khách đổ về càng đông. Theo đó, giá trị BĐS (bao gồm cả dòng tiền khai thác cho thuê) tăng trưởng theo cấp số nhân.

Trong chuyến thị sát Phú Quốc, thăm cụm công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 mới đây, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam ấn tượng với hệ sinh thái quy mô đang được Sun Group kiến tạo tại Nam đảo. “Với mức độ đầu tư hiện nay, Phú Quốc chắc chắn sẽ là một hòn đảo đẹp, giá trị cao và cực kỳ hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế. Khi giới đầu tư quốc tế đến, cơ hội sẽ rất lớn”, ông Đính nhận định.

Trước thềm APEC 2027, Sun Group đang tiếp tục đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là bổ sung nguồn cung căn hộ lưu trú cao cấp. Đây là lý do giới đầu tư đang dồn sự quan tâm vào phân khu The Sunset tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn với tầm nhìn bao trọn Nam đảo.

The Sunset sở hữu tầm nhìn trác tuyệt hướng biển. Ảnh: Sun Group.

Phân khu này sẽ không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt phòng ốc chất lượng cao, mà còn trao tay nhà đầu tư một tài sản sinh lời “đón sóng” APEC. Thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng tiện ích đã hoàn thiện, căn hộ The Sunset mang đến đặc quyền nghỉ dưỡng giữa đô thị phồn hoa mà vẫn giữ bầu không khí trong lành, xa rời kẹt xe, ô nhiễm. Như lời đúc kết của nhà đầu tư Võ Thị Kiều Thu: "Đầu tư căn hộ biển thì sức khỏe mình đã lãi trước rồi. Sau này để lại cho con cái, 100% sẽ tăng giá tài sản".