Cảm giác đặc biệt với Việt Nam

Liam (30 tuổi, quốc tịch Anh) từng là kỹ sư phần mềm tại London, trong khi Sarah (30 tuổi, quốc tịch Canada) - bạn gái anh, từng theo học ngành tâm lý học với dự định trở thành giáo viên.

Cặp đôi quen nhau qua mạng vào thời điểm COVID-19 bùng phát. Khi xác định mối quan hệ lâu dài, họ tìm kiếm một nơi phù hợp để sống chung.

Năm 2023, cặp đôi đến Việt Nam với kế hoạch sẽ ở lại 1 năm để Sarah trải nghiệm công việc giảng dạy. Họ từng biết Việt Nam có nhiều cảnh đẹp, đồ ăn hấp dẫn, người dân thân thiện nhưng họ không ngờ lại có thể "thích nghi với cuộc sống địa phương nhanh đến vậy".

Mỗi ngày, cặp đôi trẻ lại bất ngờ vì một bữa ăn đường phố "ngon hơn nhà hàng", thích thú học những từ tiếng Việt đơn giản để kết nối với người dân.

Cặp đôi cùng nhau khám phá những điểm đến đẹp khắp Việt Nam. Ảnh: Two Peas Abroad

Thay vì cảm giác xa lạ khi tới vùng đất mới, Liam và Sarah thấy thân thuộc, gần gũi khi ở quốc gia hình chữ S.

Theo chia sẻ của cặp đôi, Việt Nam là nơi "đáp ứng mọi tiêu chí" họ đưa ra khi muốn tìm kiếm một điểm đến để sinh sống lâu dài.

Không chỉ có chi phí hợp lý, Việt Nam còn gây ấn tượng bởi cảnh sắc vô cùng đa dạng - từ núi, sông, biển đến thành phố hiện đại cùng nền văn hóa đặc sắc. "Chúng tôi cảm thấy bản thân hạnh phúc hơn khi sống ở đây. Mỗi ngày bắt đầu bằng những niềm vui, sự hứng khởi, năng lượng tích cực", cặp đôi tâm sự.

Sông nước miền Tây là trải nghiệm lý thú với cặp đôi du khách tới từ Anh - Canada. Ảnh: Two Peas Abroad

Cặp đôi nhớ mãi lần đầu tiên đón tết Nguyên đán ở Việt Nam - một trải nghiệm mà có thể "cả đời họ không quên". Tại Sa Pa (Lào Cai), một gia đình tốt bụng và thân thiện mời Liam và Sarah vào nhà ăn Tết.

"Chúng tôi được mời tham gia mọi hoạt động trong dịp lễ, cùng gia đình ngồi quây quần trên chiếu, thưởng thức những bữa ăn địa phương, uống không ít rượu tự ngâm, nhận lì xì và có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về những truyền thống của Việt Nam. Chúng tôi chìm đắm trong tình cảm ấm áp của người dân địa phương, tận hưởng những ngày hạnh phúc giữa một vùng đất yên bình, xinh đẹp", cặp đôi chia sẻ.

Trải nghiệm này khiến họ cảm thấy "rất được chào đón" và Việt Nam không phải "nơi xa lạ".

Cuối cùng, thay vì ở lại trong 1 năm, cặp đôi quyết định gắn bó lâu dài, lựa chọn Việt Nam là nơi để tận hưởng hạnh phúc.

Liam và Sarah thấy cuộc sống hạnh phúc hơn khi ở Việt Nam. Ảnh: Two Peas Abroad

Công việc mới bất ngờ

Khoảng 6 tháng sau khi chuyển đến Việt Nam, cặp đôi bắt đầu ghi lại cuộc sống thường nhật và đăng tải lên TikTok và Instagram. Ban đầu, họ làm việc này chỉ để cập nhật cho bạn bè và gia đình thấy "cuộc sống ở Việt Nam thực sự như thế nào".

Tuy nhiên, từ những chia sẻ "cho vui", nội dung của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xem trên khắp thế giới.

Hiện tại, các nền tảng của Liam và Sarah thu hút hơn 300.000 người theo dõi, tạo ra cả chục triệu lượt xem mỗi tháng. Cặp đôi cho biết, mỗi ngày, họ trả lời lượng lớn tin nhắn về du lịch và trải nghiệm tại Việt Nam. "Chúng tôi trở nên bận rộn nhưng đầy hào hứng", cặp đôi chia sẻ.

Chính điều này đã thôi thúc họ chuyển hướng sang làm sáng tạo nội dung du lịch. Họ muốn lan tỏa niềm hạnh phúc khi tới Việt Nam của bản thân đến thật nhiều người khác.

Trong hành trình khám phá Việt Nam, Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) và Đà Lạt (Lâm Đồng) là hai điểm đến để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Liam và Sarah.

Đà Lạt là điểm đến yêu thích của cặp đôi. Ảnh: Two Peas Abroad

Như biết bao khách quốc tế khác, cặp đôi vỡ òa khi tận mắt chứng kiến cảnh sắc ngoạn mục của Hà Giang, từ những cung đường đèo uốn lượn đến ruộng bậc thang trải dài và các bản làng xa xôi nhưng nên thơ. Họ yêu nơi này tới mức đã trở lại 5-6 lần và đang có kế hoạch khám phá tiếp.

"Khác với Hà Giang, Đà Lạt lại là điểm đến 'chưa được đánh giá cao' trong mắt khách quốc tế. Nhưng khi tới đây, chúng tôi lại bị chinh phục bởi khí hậu mát mẻ, trong lành, những đồi thông xanh mướt, thác nước và không gian bình yên", cặp đôi chia sẻ.

Họ còn "mê mẩn cà phê đậm đà" ở Đà Lạt và xem đây là một trong những hương vị họ yêu thích nhất trong hành trình tại Việt Nam.

Cặp đôi cũng thích thú tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam. Ảnh: Two Peas Abroad

Những năm qua, Liam và Sarah đã đi qua nhiều tỉnh, thành phố, thưởng thức ẩm thực khắp 3 miền. Họ cho biết ở Việt Nam có không ít quán ăn ngon “ẩn mình” trong các con ngõ nhỏ. Chẳng hạn, giữa trung tâm Đà Nẵng sôi động, họ tình cờ tìm thấy một quán bún bò Huế nhỏ, giản dị nhưng hương vị "không thua kém các nhà hàng cao cấp".

“Phần thịt được hầm mềm đến mức gần như tách khỏi xương. Nước dùng đậm đà, thơm phức, khiến chúng tôi thưởng thức trọn vẹn đến thìa cuối cùng”, Sarah chia sẻ.

Khánh Linh - Linh Trang