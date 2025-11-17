Mùa xuân năm 2026, Công ty Cổ phần Truyền thông VIETART lần đầu mang kiệt tác này đến Việt Nam, đánh dấu cột mốc đặc biệt khi “Chim công làng múa” sải cánh giữa lòng Hà Nội, đưa nghệ thuật múa phương Đông đến gần hơn với trái tim khán giả Việt.

Khổng tước - The Peacock Hanoi 2026. Ảnh: Công ty Cổ phần Truyền thông VietArt

“Chim công làng Múa” - nghệ sĩ huyền thoại Dương Lệ Bình

“Chim công làng múa” Trung Quốc - Dương Lệ Bình. Ảnh: Công ty Cổ phần Truyền thông VietArt

Sinh năm 1958 tại Vân Nam (Trung Quốc), Dương Lệ Bình là một trong những vũ sư hàng đầu châu Á. Bà được mệnh danh là “Chim công làng múa” - danh xưng gắn liền với điệu múa đã làm nên tên tuổi, phản ánh tinh thần nghệ thuật thanh cao, mềm mại nhưng nội lực phi thường.

Với hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Dương Lệ Bình trở thành biểu tượng của vũ đạo phương Đông, góp phần đưa múa Trung Hoa vươn tầm thế giới qua hàng nghìn buổi biểu diễn tại hơn 50 quốc gia.

“Khổng Tước” - kiệt tác nghệ thuật phương Đông

“Khổng Tước” là hình tượng sân khấu kinh điển, một sáng tạo độc bản của Dương Lệ Bình. Với loạt tác phẩm như “Linh Hồn Của Khổng Tước”, bà đạt cảnh giới khiến khán giả thốt lên: “Cô chính là Khổng Tước, và Khổng Tước chính là cô.”

Năm 2012, vở vũ kịch “Khổng Tước” ra đời, ngay lập tức được khen ngợi và thu hút đông đảo khán giả, tạo nên hiện tượng nghệ thuật đặc biệt.

Phiên bản năm 2022 của vở vũ kịch “Khổng Tước” được tái dựng hoành tráng, với hình thức sân khấu hoàn toàn mới, được trau chuốt và điều chỉnh tỉ mỉ để đạt đến sự hoàn thiện cao nhất. Trong chuỗi lưu diễn đầu tiên tại 12 thành phố với 50 buổi biểu diễn, toàn bộ vé đều được bán hết, khẳng định sức hút mãnh liệt của tác phẩm và tạo nên “làn sóng Khổng Tước” lan tỏa khắp Trung Quốc.

Từ năm 2023 đến 2024, “Khổng Tước” tiếp tục bay xa đến hơn 40 thành phố, bao gồm Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải..., mang đến cho khán giả khắp nơi một đại tiệc thị giác và cảm xúc không thể bỏ lỡ.

Đến năm 2025, vở vũ kịch “Khổng Tước” hoàn thành buổi diễn thứ 700 toàn cầu, đem lại trải nghiệm sâu sắc về ánh sáng, vũ đạo, sự sống và tình yêu.

Phiên bản năm 2022 của vở vũ kịch “Khổng Tước”, Dương Lệ Bình đảm nhiệm vai trò Tổng biên đạo, Giám đốc nghệ thuật đồng thời là Diễn viên đặc biệt trong phân cảnh mùa Đông. Với phiên bản này, bà đã trân trọng mời nhà thiết kế mỹ thuật đoạt giải “Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất” của giải Oscar - nghệ sĩ thị giác danh tiếng Diệp Cẩm Thiêm, cùng đội ngũ sáng tạo hùng hậu tham gia dàn dựng. Toàn bộ vở diễn kết tinh tinh hoa nghệ thuật múa của Dương Lệ Bình, là lời chất vấn tối hậu của “nữ thần vũ đạo” về ý nghĩa sự sống.

“Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026” - Vũ khúc huyền thoại sải cánh tại Hà Nội

Trong chuỗi hành trình chinh phục khán giả khắp năm châu với hàng trăm buổi biểu diễn, “Khổng Tước” phiên bản năm 2022 của Dương Lệ Bình lần đầu tiên ra mắt công chúng Việt Nam với bốn suất diễn đặc biệt trong ba ngày 6,7,8 tháng 3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (40 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội). Bốn suất diễn duy nhất tại không gian biểu diễn hiện đại và sang trọng bậc nhất Thủ đô, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ múa chuyên nghiệp hàng đầu Trung Hoa, hàng trăm bộ trang phục thủ công truyền thống, cùng hệ thống dàn dựng sân khấu - âm thanh - ánh sáng đạt chuẩn quốc tế.

Vở diễn gồm bốn chương: Xuân, Hạ, Thu, Đông, kể câu chuyện về sự trưởng thành, bản tính con người, sự sống và tình yêu, thể hiện sự hòa hợp giữa sinh mệnh và thiên nhiên.

Qua hình thức nghệ thuật sân khấu, vở diễn mang đến một hành trình khám phá thế giới đầy thiên ý, truy vấn sâu sắc về nhân tính và sự sống, phản chiếu tình cảm nhân văn nơi giao hòa giữa đời sống và nghệ thuật.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong vở diễn “Khổng Tước”. Ảnh: Công ty Cổ phần Truyền thông VietArt

Những khoảnh khắc ấn tượng trong vở diễn “Khổng Tước”. Ảnh: Công ty Cổ phần Truyền thông VietArt

Những khoảnh khắc ấn tượng trong vở diễn “Khổng Tước”. Ảnh: Công ty Cổ phần Truyền thông VietArt

Là đơn vị tổ chức và sản xuất, VIETART khẳng định vai trò của mình trong việc đưa những giá trị nghệ thuật kinh điển thế giới đến gần hơn với khán giả Việt. Với gần hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực biểu diễn và tổ chức sự kiện, VIETART không chỉ đảm bảo chất lượng dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng ở chuẩn mực cao nhất, mang lại trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn - nơi nghệ thuật, cảm xúc và tinh thần giao hòa.

Việc đưa vở vũ kịch “Khổng Tước” đến Việt Nam không chỉ là một dấu mốc nghệ thuật, mà còn là hành trình kết nối tinh hoa vũ đạo thế giới với tâm hồn Việt, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa Thủ đô.

