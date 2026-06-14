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Nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, thuộc xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chính điện Lam Kinh là công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của triều đại Hậu Lê. Sau quá trình phục dựng, tôn tạo công phu, công trình chính thức mở cửa đón khách tham quan từ năm 2022, trở thành điểm nhấn nổi bật của khu di tích.

Chính điện được xây dựng trên nền điện cổ của các vị vua nhà Lê, với quy mô bề thế, kiến trúc gỗ truyền thống và những đường nét chạm khắc tinh xảo. Điểm đặc biệt thu hút du khách là không gian nội thất được trang trí bằng nhiều chi tiết dát vàng, tạo nên vẻ đẹp sang trọng nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm của một công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa.

Bước vào bên trong chính điện, du khách dễ dàng cảm nhận sự uy nghi qua hệ thống cột gỗ lớn, các hoành phi, câu đối, ngai thờ cùng nhiều hạng mục nội thất được sơn son thếp vàng. Dưới ánh sáng tự nhiên, những chi tiết dát vàng nổi bật càng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy của công trình.

Ông Đinh Minh Mẫn (du khách đến từ Đồng Tháp) cho biết, đã nhiều lần đến tham quan Thanh Hóa và lần nào ông cũng ghé thăm Khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Theo ông, nơi đây không chỉ giúp du khách tìm hiểu về lịch sử triều Hậu Lê mà còn là điểm đến văn hóa, tâm linh đặc sắc của xứ Thanh. Khuôn viên rộng lớn với hệ thống cây xanh cổ thụ, hồ nước, cầu đá cùng nhiều công trình kiến trúc cổ tạo nên không gian thanh bình, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Ông Đinh Minh Mẫn (áo phông trắng bên trái) cùng đoàn đến tham quan khu chính điện

Theo ban quản lý Khu di tích Lam Kinh, những năm gần đây, lượng khách đến tham quan liên tục tăng. Trung bình mỗi ngày, khu di tích đón hơn 2.000 lượt khách. Vào các dịp lễ hội, Tết hoặc những sự kiện văn hóa lớn, lượng khách có thể lên tới 9.000 lượt người.

Đặc biệt, cùng với các điểm đến nổi tiếng như biển Sầm Sơn, Thành nhà Hồ hay suối cá thần Cẩm Lương, Lam Kinh ngày càng được đưa vào nhiều tour du lịch khám phá xứ Thanh. Nhiều du khách lựa chọn kết hợp hành trình nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn với chuyến tham quan Lam Kinh để trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên và chiều sâu văn hóa, lịch sử của địa phương.

Sự kết hợp giữa giá trị di sản, kiến trúc độc đáo và không gian linh thiêng đã giúp chính điện Lam Kinh trở thành một trong những điểm đến nổi bật của Thanh Hóa, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử đến với du khách bốn phương.

Một số hình ảnh chiêm ngưỡng chính điện dát vàng ở Khu di tích lịch sử Lam Kinh:

Không gian của khu chính điện Lam Kinh

Khu thờ ở chính điện

Ngai vua cũng hoàn toàn được dát vàng

Long sàng nơi vua nghỉ

Nội thất bên trong chính điện được dát bằng vàng

Mỗi ngày ở Khu di tích Lịch sử Lam Kinh đón trung bình hơn 2.000 lượt khách đến tham quan

Ảnh, clip: Lê Dương