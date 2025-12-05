Xem clip:
Thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn (nay là xã Ba Chúc, tỉnh An Giang) chỉ cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 4km. Chính vị trí cận kề ấy đã khiến mảnh đất này trở thành tuyến đầu hứng chịu những đợt tấn công tàn khốc trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam.
Đêm 30/4/1977, cùng với 13 xã biên giới khác của tỉnh An Giang, Ba Chúc bị quân Pol Pot đồng loạt tràn sang, mở đầu chuỗi ngày đen tối nhất trong lịch sử địa phương.
Đỉnh điểm của tội ác xảy ra từ ngày 18-30/4/1978, khi chúng thẳng tay thảm sát 3.157 người dân vô tội. Chỉ trong 12 ngày đêm bị chiếm đóng, Ba Chúc chìm trong tang thương. Nhà cửa, công trình công cộng bị đốt phá. Khắp nơi, quân Pol Pot giết hại dân lành không phân biệt già trẻ, nam nữ.
Một năm sau, năm 1979, để tưởng nhớ hàng nghìn người dân đã chết thảm và làm chứng cho tội ác không thể quên của chế độ diệt chủng Pol Pot, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang xây dựng nhà mồ Ba Chúc. Hiện nơi đây lưu giữ 1.159 bộ sọ cốt.
Đến với Ba Chúc, nhiều du khách đã lặng người, thậm chí bật khóc khi tận mắt nhìn thấy những chứng tích còn lại sau cuộc thảm sát kinh hoàng hơn 4 thập kỷ trước.
Khu di tích này không chỉ lưu giữ ký ức bi thương của người dân vùng biên giới, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và những mất mát không thể nào quên.