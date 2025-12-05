Xem clip:

Thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn (nay là xã Ba Chúc, tỉnh An Giang) chỉ cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 4km. Chính vị trí cận kề ấy đã khiến mảnh đất này trở thành tuyến đầu hứng chịu những đợt tấn công tàn khốc trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam.

Di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mồ Ba Chúc - nơi lưu giữ những chứng tích phơi bày tội ác của Pol Pot

Đêm 30/4/1977, cùng với 13 xã biên giới khác của tỉnh An Giang, Ba Chúc bị quân Pol Pot đồng loạt tràn sang, mở đầu chuỗi ngày đen tối nhất trong lịch sử địa phương.

Đỉnh điểm của tội ác xảy ra từ ngày 18-30/4/1978, khi chúng thẳng tay thảm sát 3.157 người dân vô tội. Chỉ trong 12 ngày đêm bị chiếm đóng, Ba Chúc chìm trong tang thương. Nhà cửa, công trình công cộng bị đốt phá. Khắp nơi, quân Pol Pot giết hại dân lành không phân biệt già trẻ, nam nữ.

Một năm sau, năm 1979, để tưởng nhớ hàng nghìn người dân đã chết thảm và làm chứng cho tội ác không thể quên của chế độ diệt chủng Pol Pot, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang xây dựng nhà mồ Ba Chúc. Hiện nơi đây lưu giữ 1.159 bộ sọ cốt.

Nhà mồ có hình lục giác, mỗi góc là một trụ cột đỡ phần nóc, được hình tượng hóa hình bàn tay cầm chuôi kiếm đẫm máu giương thẳng – thể hiện ý chí căm thù

Đến với Ba Chúc, nhiều du khách đã lặng người, thậm chí bật khóc khi tận mắt nhìn thấy những chứng tích còn lại sau cuộc thảm sát kinh hoàng hơn 4 thập kỷ trước.

Khu di tích này không chỉ lưu giữ ký ức bi thương của người dân vùng biên giới, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và những mất mát không thể nào quên.

Nam du khách thắp nén hương, xúc động khi tham quan nhà mồ

Hài cốt tại đây được sắp xếp theo giới tính, độ tuổi

Dù chỉ còn những bức ảnh đen trắng nhưng cũng lột tả được sự man rợ của quân Pol Pot với đồng bào ta

Hình ảnh 2 cháu bé đứng khóc trước mộ mẹ (chị Nguyễn Thị Khoẻ) bị Pol Pot sát hại

Mìn trống cơm, dao, lưỡi lê, can xăng, gậy tre - những công cụ hành quyết dã man của Pol Pot tại khu trưng bày

Hình ảnh người dân Ba Chúc đi sơ tán