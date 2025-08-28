Nếu được thông qua, quy định này sẽ tăng cường khả năng giám sát của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và hạn chế tình trạng lạm dụng visa.

Phát ngôn viên DHS cho biết: “Trong nhiều năm, các chính quyền trước đã để sinh viên quốc tế và một số người có visa khác ở lại Mỹ gần như vô thời hạn. Điều này tiềm ẩn rủi ro an ninh, gây tốn kém cho ngân sách và tạo bất lợi cho công dân Mỹ. Quy định mới sẽ chấm dứt tình trạng đó bằng cách ràng buộc thời gian lưu trú, giúp chính phủ liên bang dễ dàng quản lý, giám sát du học sinh và quá trình học tập của họ”.

Tỷ lệ du học sinh tại Mỹ khá cao, như tại Harvard năm học 2024-2025, sinh viên quốc tế chiếm tới 27%. Ảnh: Harvard University

Theo trang thông tin của Bộ An ninh nội địa Mỹ, từ năm 1978, sinh viên quốc tế diện visa F được nhập cảnh Mỹ theo diện “thời gian học tập” (duration of status), tức là được ở lại bao lâu tùy thuộc vào chương trình học, không cần gia hạn hay kiểm tra bổ sung. Điều này khiến một số người lợi dụng, liên tục đăng ký học để kéo dài thời gian lưu trú, trở thành "sinh viên thường trực".

Theo đề xuất mới của ông Trump, chính phủ sẽ quy định rõ thời gian nhập cảnh và gia hạn cho sinh viên và khách trao đổi, tối đa bằng thời gian của chương trình học nhưng không quá 4 năm. Với phóng viên nước ngoài, thời hạn lưu trú ban đầu là 240 ngày, có thể xin gia hạn thêm tối đa 240 ngày, nhưng không vượt quá thời gian công tác tạm thời được phân công.

Việc áp dụng thời hạn cụ thể đồng nghĩa với việc sinh viên, khách trao đổi và phóng viên quốc tế muốn ở lại lâu hơn sẽ phải nộp đơn xin gia hạn lên Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS). Nhờ vậy, DHS sẽ có điều kiện đánh giá thường xuyên và giám sát chặt chẽ hơn thông qua các hệ thống quản lý như SEVP (Chương trình quản lý sinh viên và khách trao đổi) và SEVIS (Hệ thống theo dõi sinh viên và khách trao đổi).

Quy định này thực tế từng được chính quyền Trump đưa ra vào năm 2020 nhưng đã bị chính quyền Biden hủy bỏ vào năm 2021. Nay, đề xuất quay trở lại với mục tiêu, theo phía Mỹ, là bảo vệ lợi ích và an ninh cho công dân, đồng thời giảm gánh nặng ngân sách.