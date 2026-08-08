Ngày 15/7/2026, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng ban hành Công văn số 12887/TB-SXD chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Cường Thịnh Phát Land phối hợp cùng đơn vị phát triển và phân phối Đất Xanh Miền Trung triển khai bàn giao căn hộ đến khách hàng theo quy định.

Lễ bàn giao được tổ chức tại khuôn viên dự án trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường với sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, đơn vị phát triển và phân phối, đơn vị quản lý vận hành, đối tác tài chính cùng đông đảo khách hàng và nhà đầu tư. Không chỉ là dịp chào đón những cư dân đầu tiên, sự kiện còn ghi dấu chặng đường hơn 2 năm triển khai đưa Vista Residence Da Nang chính thức đi vào vận hành.

Chủ đầu tư Cường Thịnh Phát Land, đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Trung và đơn vị vận hành PMC thực hiện nghi thức cắt băng

Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư Công ty Cổ phần Cường Thịnh Phát Land gửi lời cảm ơn đến các khách hàng đã đồng hành cùng dự án trong suốt quá trình triển khai. Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc bàn giao và đón những cư dân đầu tiên về sinh sống là kết quả của sự phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị phát triển và phân phối cùng các đối tác tham gia dự án.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, chủ đầu tư công bố kế hoạch vận hành sau bàn giao với sự tham gia của Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác tòa nhà VNPT (PMC), đơn vị đảm nhiệm công tác quản lý vận hành tòa nhà. Theo đại diện chủ đầu tư, việc chuẩn bị đơn vị quản lý ngay từ thời điểm bàn giao nhằm đảm bảo tòa nhà được vận hành đồng bộ, duy trì chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân ngay khi dự án đi vào hoạt động.

Tân cư dân nhận bàn giao căn hộ và những phần quà chúc mừng trong ngày về nhà mới

Là một trong những người đầu tiên nhận chìa khóa, anh Minh Quân chia sẻ: "Gia đình tôi chọn nơi này vì vị trí lõi trung tâm thuận tiện cho mọi nhu cầu đi lại, học tập và chăm sóc sức khỏe. Thực tế nhận nhà hôm nay cho thấy chất lượng hoàn thiện từ nước sơn đến hệ nhôm kính đều đúng như cam kết, mang lại không gian sống lý tưởng".

Trong khi đó, chị Thanh Hương - nhà đầu tư tại Hà Nội phấn khởi cho biết: "Tôi mua căn hộ thời điểm mở bán với mức giá từ 55 triệu đồng/m². Đây thực sự là một món hời lớn, bởi khi đó mặt bằng phân khúc cao cấp tại trung tâm Đà Nẵng đã dao động 70 - 90 triệu đồng. Suốt thời gian qua, giá trị căn hộ liên tục tăng trưởng theo tiến độ xây dựng và đến hôm nay khi nhận bàn giao, mức giá thực tế đã tăng cao hơn rất nhiều".

Nhiều nhà đầu tư lâu năm chia sẻ, họ thực sự ấn tượng khi chứng kiến hành trình "về đích" chuẩn xác của dự án. Được biết, dự án khởi công từ cuối tháng 7/2023 và đóng nắp hầm vào tháng 8/2024, công trình liên tục bứt phá phần thân với hiệu suất trung bình 3 tầng mỗi tháng, để cất nóc vào tháng 6/2025.

Sự kiện bàn giao dự án thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư tham dự

Phát biểu tại lễ bàn giao, đại diện Đất Xanh Miền Trung cho biết Vista Residence Da Nang được phát triển theo định hướng một dự án căn hộ có chất lượng hoàn thiện tốt và trải nghiệm sống của cư dân sau khi nhận nhà.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách hàng trực tiếp tham quan không gian sống và kiểm chứng tiêu chuẩn bàn giao của dự án. Tòa tháp gồm 112 căn hộ, với mật độ 7 căn mỗi tầng và hệ thống 4 thang máy tốc độ cao, góp phần mang đến không gian riêng tư và thuận tiện trong quá trình sử dụng. Các căn hộ có diện tích từ 76-112 m², được thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên, sở hữu tầm nhìn hướng sông Hàn, biển Mỹ Khê và trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng trải nghiệm thực tế các hạng mục bàn giao như thiết bị vệ sinh TOTO, thiết bị điện Philips, Panasonic và sơn Jotun. Hệ mặt dựng sử dụng kính an toàn màu solar giúp tăng khả năng cách âm, cách nhiệt và hạn chế tia UV. Hệ thống tiện ích gồm hồ bơi vô cực, sky bar, phòng gym, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em cùng hai tầng hầm rộng hơn 2.100 m² đã sẵn sàng phục vụ cư dân khi dự án đi vào vận hành.

Không gian sống riêng tư, tiện nghi và tầm nhìn đắt giá giữa trung tâm thành phố

Lễ bàn giao căn hộ Vista Residence Da Nang hiện thực hóa không gian sống hiện đại cho cư dân, đồng thời mở ra cơ hội khai thác kinh doanh lưu trú, đón đầu các mùa du lịch của thành phố. Dự kiến trong vòng 6 tháng tới, chủ đầu tư sẽ hoàn thành công tác bàn giao sổ căn hộ cho các cư dân của dự án. Đất Xanh Miền Trung sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư để cung cấp các sản phẩm có chất lượng hoàn thiện cao, không gian sống hoàn hảo ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng - Huế để cung cấp giải pháp an cư - đầu tư - tích luỹ tài sản tốt cho khách hàng.

(Nguồn: Đất Xanh Miền Trung)



