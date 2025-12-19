Nghị định nêu rõ, Trung tâm tài chính quốc tế là một thực thể pháp lý thống nhất, hoạt động tại hai địa điểm là TPHCM và TP Đà Nẵng.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM định hướng phát triển trở thành Trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng; cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng định hướng phát triển trở thành Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt...

Một góc của TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

UBND TPHCM cùng UBND TP Đà Nẵng bảo đảm trong giai đoạn 2025-2026 hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế; trong đó bao gồm bố trí đầy đủ nguồn lực và nhân lực cần thiết cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Hai địa phương cũng cần hoàn thành một số dự án hạ tầng trọng điểm làm nền tảng cho Trung tâm tài chính quốc tế, bảo đảm kết nối thông suốt.

Từ năm 2026, các cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm tài chính quốc tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội theo lộ trình phù hợp nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế lớn.

Tại TPHCM, Trung tâm tài chính quốc tế có diện tích khoảng 898 ha. Vị trí thuộc địa giới hành chính phường Sài Gòn, phường Bến Thành, Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc phường An Khánh.

Trong đó, phạm vi ranh giới: thuộc phạm vi giới hạn bởi đường Võ Văn Kiệt - Phó Đức Chính - Nguyễn Công Trứ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè - sông Sài Gòn - ranh Khu Biệt thự Lan Anh - Trần Bạch Đằng - Trần Não - đoạn ranh giới phía Bắc và Đông Bắc của Khu đô thị mới Thủ Thiêm - đường số 7 - rạch Cá Trê - sông Sài Gòn - Võ Văn Kiệt.

Tại TP Đà Nẵng, Trung tâm tài chính quốc tế có diện tích khoảng 300 ha. Vị trí với phường An Hải có tổng diện tích 6,17 ha với 5 lô đất A12, A13, A14, A15 và A*; tòa nhà công nghệ thông tin 20 tầng tại khu công viên phần mềm số 2 thuộc phường Hải Châu có diện tích 0,12 ha; khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước thuộc phường Hải Châu có diện tích 9,7 ha; khu đất dọc đường Như Nguyệt - Xuân Diệu thuộc phường Hải Châu có diện tích 1,98 ha và khoảng 282 ha thuộc khu vực dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành.

Chính phủ giao UBND hai thành phố xác định chi tiết vị trí, địa giới hành chính, diện tích, quỹ đất bố trí cho Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn. Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức công bố thông tin trên Hệ thống hành chính một cửa điện tử của Trung tâm tài chính quốc tế.

Trung tâm tài chính quốc tế bao gồm các phân khu chức năng như: khu vực giao dịch tài chính, khu dịch vụ ngân hàng, khu vực sàn giao dịch chứng khoán, hàng hóa, khu văn phòng, khu trung tâm trọng tài, tòa án và các phân khu chức năng khác...

Việc bố trí quỹ đất cho Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn cần phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch TP đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa phù hợp với quy hoạch, UBND hai thành phố chịu trách nhiệm bổ sung, cập nhật đồng bộ vào nội dung quy hoạch vùng, quy hoạch TP trong lần điều chỉnh quy hoạch hoặc lập quy hoạch gần nhất để bảo đảm bố trí kịp thời quỹ đất.

Quỹ đất phải có quy mô diện tích phù hợp và khả thi về sử dụng đất; thích hợp về điều kiện tự nhiên; có ranh giới cụ thể; điều kiện phát triển hạ tầng và dịch vụ thiết yếu; vị trí giao thông thuận lợi; có khả năng liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có trình độ cao. Ngoài ra, quỹ đất đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh.