Thông tin này được Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 thông báo chiều nay.

Theo Hòa thượng Thích Lệ Trang, Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 20/6/1963 tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, Sài Gòn (nay là ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM) để lại xá lợi trái tim bất diệt, biểu tượng cho tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo và truyền thống dân tộc Việt Nam.

Bồ tát Thích Quảng Đức.

"Nay đã hội đủ nhân duyên, việc cung thỉnh, tôn trí và chiêm bái xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức - một trong những sự kiện tâm linh quan trọng sẽ được thực hiện vào dịp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, trong những ngày đầu của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569", Hòa thượng Thích Lệ Trang thông báo.

Đức Pháp chủ, chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tham dự sự kiện trên.

Lễ chiêm bái diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự.

Trước đó, việc cung thỉnh, tôn trí và chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức dự kiến diễn ra trong ngày 3/5. Đến tối 2/5, ban tổ chức thông báo tạm hoãn.

Sự kiện chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức là 1 trong 2 sự kiện tâm linh chính thức thuộc chương trình Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 và là chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo tăng ni, phật tử, tín đồ Phật giáo.

Theo ban tổ chức, đến chiều 2/5 đã có 1.088 phái đoàn với gần 50.000 người đăng ký chiêm bái.

Riêng chiều 3/5, buổi đầu tiên dự kiến mở cửa chiêm bái, gần 10.000 người đã đăng ký trực tuyến và đặt lịch thời gian mong muốn theo đoàn, trong đó có nhiều phái đoàn trên 1.000 người. Việc đăng ký trực tuyến vẫn tiếp tục.

Công tác đảm bảo an ninh tại khu vực tôn trí xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được đặc biệt chú trọng.

Theo đó, hệ thống camera an ninh tại khu vực tôn trí sẽ kết nối trực tiếp về hệ thống của Công an TPHCM, lực lượng an ninh được chia thành 4 bộ phận chính; 3 khu vực giữ xe xung quanh khuôn viên Việt Nam Quốc Tự; các hotline để xử lý các thông tin liên hệ.

Đồng thời, 60.000 logo đeo áo sẽ được dành tặng cho tăng ni, phật tử và đồng bào đến chiêm bái do Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TPHCM cúng dường.

Ảnh: Giác Ngộ