Ngày 2/12/2025, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng UnionPay International (UPI), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố kết nối nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc 1

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình kết nối liên thông hệ thống thanh toán giữa hai quốc gia, mở ra cơ hội thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới an toàn, liền mạch, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu thương mại, du lịch giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Vào tháng 10.2024, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Việt Nam, dưới sự chứng kiến của thủ tướng hai nước, UPI và NAPAS đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR.

Du khách Trung Quốc quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại Việt Nam

Sau thời gian triển khai kỹ thuật với sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các bên, đến nay, dịch vụ đã chính thức hoàn thành và sẵn sàng cung cấp ra thị trường.

Trong giai đoạn đầu triển khai, du khách Trung Quốc có thể quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán, gồm các trung tâm thương mại, khu mua sắm, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Ông Larry Wang- Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UnionPay International

Đặc biệt, với mạng lưới các thương hiệu bán lẻ, FnB, du lịch lữ hành hàng đầu như hệ thống siêu thị thuộc tập đoàn Center Retail Việt Nam, chuỗi cửa hàng Highland Coffee, các đơn vị chấp nhận thanh toán thuộc hệ sinh thái Sun World, việc kết nối dịch vụ thanh toán song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam thu hút lượng lớn khách Trung Quốc.

Đến đầu năm 2026, NAPAS và UPI sẽ tiếp tục hoàn tất kết nối chiều thanh toán ngược lại, cho phép người dùng Việt Nam quét mã QR bằng ứng dụng thanh toán của các tổ chức thành viên NAPAS để thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới của UnionPay tại Trung Quốc.

Ông Nguyễn Quang Minh - TGĐ NAPAS

Việc triển khai hai chiều sẽ tạo ra một hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới hoàn chỉnh, phục vụ đầy đủ cả nhu cầu tiêu dùng, du lịch, công tác và giao thông của người dân hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Larry Wang - Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UnionPay International (CEO) cho biết: "Việt Nam là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng, đồng thời là điểm đến du lịch nước ngoài trọng yếu đối với Trung Quốc. Trong suốt hai thập kỷ qua, UnionPay đã đẩy mạnh phát triển sâu rộng tại thị trường Việt Nam và thiết lập mạng lưới dịch vụ thanh toán có độ phủ rộng. Dự án kết nối mã QR xuyên biên giới này tận dụng cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ".

Theo ông Wang, việc tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại cũng như giao lưu nhân dân giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ Trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Về phía đại diện Việt Nam, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS chia sẻ: "Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với vai trò đơn vị vận hành hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS đã chủ động tăng cường kết nối quốc tế để triển khai giải pháp thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực. Việc kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa NAPAS, UPI và các ngân hàng".

Trong dự án kết nối thanh toán bán lẻ song biên qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc, các bên đã phối hợp triển khai hạ tầng thanh toán số hiện đại, từng bước kết nối hệ sinh thái thanh toán của hai quốc gia theo hướng đồng bộ, an toàn và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Dự án hướng dến cung cấp cho người dùng hai nước một phương thức thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng, thuận tiện và an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong bối cảnh giao lưu thương mại, du lịch và hợp tác giữa Việt Nam và Trung quốc đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.