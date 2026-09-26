Chợ đầu mối Bình Hương nằm tại khu vực phía Bắc TP Hà Tĩnh trước đây, do Hợp tác xã Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Bình Hương đầu tư. Chợ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2019, sau hơn một năm triển khai xây dựng.

Dự án được đầu tư theo hình thức xã hội hóa với tổng vốn hơn 140 tỷ đồng. Chợ được quy hoạch gồm 3 khu chức năng chính: khu ki-ốt kinh doanh các ngành hàng bách hóa và dịch vụ tổng hợp, khu đình chợ truyền thống và khu kinh doanh ngoài trời.

Chợ Bình Hương được đầu tư hơn 140 tỷ đồng.

Các hạng mục gồm 7 khối nhà ki-ốt cao 3 tầng, có tầng lửng và tầng mái; 6 dãy ki-ốt với tổng cộng khoảng 120 ki-ốt. Theo phương án quy hoạch, khu đình chợ được bố trí khoảng 300 điểm kinh doanh; khu vực ngoài trời dành cho các hộ kinh doanh không thường xuyên và khu tập kết hàng hóa.

Hàng loạt ki-ốt mặt tiền đóng cửa im lìm.

Sau hơn 7 năm hoạt động, chợ Bình Hương đã hoàn thành các hạng mục đầu tư theo quy hoạch, song gần 100 ki-ốt vẫn chưa có người thuê. Việc thu hút tiểu thương, tăng lượng người mua bán và phát huy công năng của khu chợ là vấn đề mà đơn vị quản lý, khai thác đang tiếp tục tìm hướng giải quyết.

Bên trong khu vực chợ, nhiều ki-ốt bỏ không, môi trường nhếch nhác.

Theo ghi nhận của PV, chợ được đầu tư khá quy mô với hệ thống ki-ốt, đình chợ và khu kinh doanh ngoài trời. Tuy nhiên, nhiều dãy ki-ốt tại đây vẫn cửa đóng then cài. Một số vị trí treo biển cho thuê nhưng chưa có người kinh doanh.

Không khí mua bán tại nhiều khu vực trong chợ khá thưa thớt. Những dãy ki-ốt kéo dài nhưng chỉ một số vị trí có người sử dụng, phần lớn còn lại chưa được khai thác.

Một khu vực trong chợ bị tận dụng tập kết phế liệu.

Chị Nguyễn Thị Hoa (trú phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) nhận xét: “Tôi thấy chợ được đầu tư khá khang trang, quy mô lớn nhưng hiện nay không khí mua bán ở đây khá vắng vẻ. Nhiều ki-ốt đóng cửa, có những dãy gần như không có người kinh doanh. Nếu chợ hoạt động đông đúc, hàng hóa phong phú thì người dân có thêm lựa chọn khi mua sắm”.

Tình trạng này diễn ra tại một dự án từng được kỳ vọng trở thành đầu mối giao thương, cung ứng hàng hóa cho khu vực phía Bắc TP Hà Tĩnh và các vùng lân cận.

Đìu hiu tại khu chợ được đầu tư hơn 140 tỷ đồng.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Tạ Minh Đức, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã chợ Bình Hương, xác nhận tổng mức đầu tư dự án là hơn 140 tỷ đồng.

Theo ông Đức, các hạng mục của dự án đã hoàn thành, với tổng cộng 250 ki-ốt. Các ki-ốt có nhiều diện tích, từ khoảng 18m2 đến hơn 100m2. Trong đó, loại nhỏ khoảng 18m2 có giá thuê khoảng 1 triệu đồng; loại 90m2 giá khoảng 2 triệu đồng; mức giá cao nhất khoảng 3 triệu đồng. Tuy nhiên, theo đơn vị quản lý, gần 100 trong tổng số 250 ki-ốt hiện vẫn chưa có người thuê.

Một số khu vực trong chợ ít được sử dụng.

Theo ông Đức, nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu kinh doanh tại khu vực này chưa cao do dân cư xung quanh còn thưa. Bên cạnh đó, sự phát triển của hình thức kinh doanh, mua bán online cũng phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của các chợ truyền thống.

Ông Đức cho rằng, tới đây, khi các khu dân cư mới hình thành, lượng người sinh sống tăng lên, nhu cầu mua bán và kinh doanh tại chợ cũng có thể được cải thiện.

“Khi các khu dân cư mới phát triển, dân cư đông đúc hơn thì khả năng sẽ có nhiều người có nhu cầu thuê ki-ốt hơn”, ông nói.

Ki-ốt đóng cửa, treo biển bán.

Để thu hút thêm tiểu thương, Hợp tác xã chợ Bình Hương mong muốn các khu chợ nhỏ lẻ, chợ cóc và điểm buôn bán tự phát tại ngã ba, ngã tư, lòng, lề đường được sắp xếp, giải tỏa để đưa các hộ vào kinh doanh trong chợ.

Theo ông Đức, phương án này từng cho thấy hiệu quả khi một khu chợ trên đường Hà Huy Tập được dẹp bỏ. Sau đó, hơn 20 hộ tiểu thương đã chuyển vào kinh doanh tại chợ Bình Hương.

“Bây giờ tại những ngã ba, ngã tư người dân quây lên bán hàng. Nếu muốn cảnh quan sạch đẹp, địa phương không để tiểu thương kinh doanh ở lòng, lề đường thì chợ cũng có thể đông lên”, ông Đức nói.