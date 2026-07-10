Tiếp tục kiến tạo những “thiên đường giải trí không ngủ”

Nhìn vào nhịp sống thâu đêm tại Cát Bà, Hạ Long hay Phú Quốc, không khó để nhận ra chiến lược “thắp sáng” phố đêm bài bản mang thương hiệu Sun Group. Ở mỗi vùng đất, du khách được đắm chìm trong một nhịp điệu riêng: từ sự sôi nổi của văn hóa bia thủ công và nghệ thuật đường phố tại VUI-Fest Cat Ba, không gian hội chợ mang dáng dấp thương cảng xưa tại VUI-Fest Ha Long, đến hơn 100 gian hàng sầm uất tại chợ đêm bên biển VUI-Fest Bazaar Phú Quốc. Cộng hưởng cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật đa phương tiện hoành tráng như Kiss Of The Sea và Symphony Of The Sea, Thị trấn Hoàng Hôn đã trở thành tâm điểm hút khách với hàng chục ngàn lượt người ghé thăm mỗi ngày.

Các mô hình chợ đêm VUI-Fest của Sun Group đã trở thành tâm điểm hút khách tại nhiều vùng đất.

Bàn tay kiến tạo ấy nay tiếp tục chạm đến “xứ trầm hương” Nha Trang. Vốn được định vị là điểm đến nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, phố biển tiếp tục chứng minh sức hút khi đóng góp vào con số gần 11,9 triệu lượt khách, hơn 42.500 tỷ đồng doanh thu của toàn tỉnh Khánh Hòa trong 6 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, tỷ lệ nguồn thu các hoạt động kinh tế đêm được đánh giá còn hạn chế, thiếu những trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Festival Island và tầm nhìn đưa Nha Trang thành tâm điểm kinh tế đêm - ẩm thực

Sự xuất hiện của dự án Charmora City do Sun Group kiến tạo tại Nam Nha Trang, tiêu biểu là phân khu Festival Island với sản phẩm chợ đêm VUI-Fest và các tuyến phố ẩm thực F&B hoạt động 24/7, chính là chất xúc tác mạnh mẽ thắp sáng màn đêm vịnh ngọc, định vị một điểm đến giải trí ẩm thực không thể bỏ qua với du khách.

Chợ đêm VUI-Fest và tuyến phố ẩm thực 24/7 tại Festival Island sẽ thắp sáng màn đêm Nha Trang. Ảnh phối cảnh

Với quy mô 116 ha, "trái tim giải trí" này vận hành dựa trên bốn cột mốc trải nghiệm: Nước, Ẩm thực, Show diễn và Lưu trú.

Hành trình thưởng lãm nghệ thuật của du khách được thiết kế trải dọc bờ hồ sân khấu nước 7,3ha biểu tượng. Nơi đây sẽ là sân diễn cho thể thao nước mạo hiểm (Jetski, Flyboard), các show thực cảnh ánh sáng và màn bắn pháo hoa rực rỡ hằng đêm. Là "ông lớn" đứng sau thành công vang dội của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF hay các show diễn triệu USD tại Phú Quốc, Sun Group tham vọng biến những màn trình diễn pháo hoa hoành tráng mỗi tối thành “bình thường mới” tại Nha Trang.

Hồ sân khấu nước rộng 7,3ha là nơi diễn ra các show thực cảnh ánh sáng và pháo hoa hằng đêm. Ảnh phối cảnh

Tổ hợp căn hộ The Fest: Đón đầu dòng chảy tiêu dùng từ “Downtown không ngủ” Nha Trang

Thực tế cho thấy, các tổ hợp lễ hội quy mô luôn tạo tiền đề cho bất động sản nghỉ dưỡng khẳng định vị thế bền vững. Đón đầu nhịp sống không ngủ sắp hình thành của phân khu Festival Island, tổ hợp căn hộ dịch vụ The Fest đã được ra mắt, nằm ngay tại vị trí giao lộ trung tâm đắc địa của đảo lễ hội. Từ thềm căn hộ The Fest, cư dân và du khách chỉ mất vài bước chân để hòa mình vào không khí náo nhiệt của chợ đêm VUI-Fest cùng các tuyến phố ẩm thực 24/7 sôi động ngay kề cận. Sự kết nối trực tiếp này kiến tạo một hành trình trải nghiệm liền mạch, giúp du khách dễ dàng chuyển nhịp từ không gian nghỉ dưỡng tĩnh tại sang nhịp sống giải trí sôi động.

Chiếm lĩnh tọa độ trực diện hồ sân khấu, ba tòa tháp sở hữu tầm nhìn Panorama khoáng đạt với 3 lớp cảnh quan: view sông và thành phố, view hồ trung tâm cùng view pháo hoa hằng đêm, biến ban công mỗi căn hộ thành "khán đài VIP" thưởng lãm trọn vẹn các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Ba tòa tháp The Fest sở hữu tầm nhìn Panorama khoáng đạt hướng view sông, thành phố và hồ trung tâm. Ảnh phối cảnh

The Fest sở hữu cơ cấu căn hộ đa dạng với tỷ lệ lớn căn studio tối ưu cho kinh doanh lưu trú du lịch ngắn ngày. Không gian nội khu được thiết kế hài hòa giữa sắc xanh tự nhiên và chuỗi tiện ích thư giãn cao cấp như bể bơi ngoài trời rộng 1.400 m², vườn dạo bộ, hệ thống Clubhouse cùng chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giải trí toàn diện, kiến tạo phong cách sống resort ngay thềm nhà.

Ông Phạm Trung Hiếu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Four Home đánh giá: "The Fest sở hữu thiết kế đa dạng, tối ưu không gian để tạo ra tính thanh khoản và vận hành dễ dàng cho mô hình homestay hay Airbnb. Nằm trong phân khu riêng biệt nhưng kết nối nhanh chóng hệ sinh thái 'all-in-one' của đại đô thị, đây là ưu thế lớn cho nhà đầu tư tiên phong."

Thiết kế căn hộ The Fest tối ưu cho mô hình kinh doanh homestay hay Airbnb. Ảnh phối cảnh

Thực tế tại các đô thị tương đồng như Đà Nẵng cho thấy, căn hộ dịch vụ chất lượng cao luôn đạt giá thuê trung bình từ 18-20 triệu/tháng (Studio) đến 35-38 triệu (2PN), với công suất lấp đầy phòng duy trì ổn định ở mức 90%. Việc đồng hành cùng chủ đầu tư uy tín giúp các nhà đầu tư sở hữu The Fest dễ dàng có được dòng tiền tốt, thanh khoản cao và an tâm trước khi chu kỳ tăng giá mới của bất động sản nghỉ dưỡng bắt đầu.

(Nguồn: Sun Group)