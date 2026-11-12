Nhiều doanh nghiệp Mỹ cho phép nhân viên nghỉ làm từ 1 đến 4 ngày để trải nghiệm Grand Theft Auto 6, tựa game mới sẽ phát hành ngày 19/11.

Theo một khảo sát của PCMag, khoảng 12,5 triệu người lao động tại Mỹ có khả năng xin nghỉ làm khi tựa game Grand Theft Auto 6 (GTA 6) phát hành ngày 19/11, gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD do suy giảm năng suất lao động.

Thay vì tìm cách ngăn cản, hãng công nghệ Logitech lựa chọn một hướng đi khác: cho phép toàn bộ nhân viên công ty nghỉ một ngày để chào đón sự kiện ra mắt GTA 6.

Logitech gọi kỳ nghỉ đặc biệt này là “Logi Game Day”. Theo đó, tất cả nhân viên được phép nghỉ làm một ngày để chơi bất kỳ trò chơi điện tử nào họ yêu thích. Những người không có nhu cầu vẫn có thể lựa chọn một ngày nghỉ khác.

Chính sách được áp dụng cho toàn bộ nhân sự Logitech, từ các lãnh đạo cấp cao cho đến những nhân viên thực tập.

Logitech 'làm giả' giấy chứng nhận nghỉ ốm từ bác sĩ cho tất cả nhân viên. Ảnh: Logitech

Trong tuyên bố chính thức, CEO Logitech Hanneke Faber viết: đã đến lúc loại bỏ định kiến cho rằng chơi game là hoạt động lãng phí thời gian. "Là một công ty thiết kế các sản phẩm phục vụ cả công việc lẫn giải trí, chúng tôi nhận thấy mỗi ngày rằng sự gắn kết trong lĩnh vực này có thể hỗ trợ hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực còn lại”, ông nói.

Logitech cũng tổ chức một sự kiện phát trực tuyến vào ngày 19/11. Chương trình sẽ do Robin Piispanen, Tổng giám đốc thương hiệu thiết bị chơi game Logitech G, dẫn dắt.

GTA 6 là phần tiếp theo đầu tiên trong loạt game Grand Theft Auto nổi tiếng được phát hành sau 13 năm.

Phiên bản tiền nhiệm đã đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD và bán được 235 triệu bản trong suốt vòng đời sản phẩm, trở thành một trong những game bán chạy nhất mọi thời đại.

Ngoài Logitech, ít nhất ba tổ chức khác cũng chính thức cho phép nhân viên nghỉ có hưởng lương để trải nghiệm trò chơi. Tiểu đoàn Công binh Lữ đoàn 9, Sư đoàn Bộ binh số 3 của Lục quân Mỹ là tổ chức đầu tiên công bố chính sách nghỉ đặc biệt nhân dịp GTA 6 ra mắt.

Theo đó, các binh sĩ sẽ được nghỉ bốn ngày để chơi game nếu đồng ý tái ký hợp đồng phục vụ trong quân đội. Kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 20 đến 23/11, tương đương một kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài bốn ngày.

SoCal, công ty tại khu vực Nam California (Mỹ), thông báo trên Instagram sẽ tạm dừng hoạt động trong ngày 19/11 để nhân viên có thời gian chơi GTA 6.

Công ty Edison Motors của Canada cũng không yêu cầu nhân viên đến làm việc trong hai ngày 19 và 20/11. Nhờ đó, toàn thể nhân viên sẽ có kỳ nghỉ kéo dài bốn ngày.

Lý giải quyết định của mình, Logitech dẫn lại hai nghiên cứu liên quan đến tác động của game với hiệu quả công việc.

Nghiên cứu thứ nhất cho thấy 81% game thủ tin rằng hoạt động này giúp tăng sự tự tin, giảm lo âu và căng thẳng, đồng thời có mối tương quan trực tiếp với hiệu suất làm việc hằng ngày tốt hơn.

Nghiên cứu thứ hai chỉ ra 98,8% những người ra quyết định trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp cho biết kỹ năng có được từ việc chơi game có thể chuyển hóa trực tiếp thành hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó, bác sĩ tâm thần Douglas McWilliams chia sẻ với tạp chí Psychology Today về việc dành thời gian nghỉ ngơi để chơi game cũng có thể giúp giảm tình trạng kiệt sức trong công việc.

(Theo Cnet)