Với việc nhà phát hành Krafton cấm vĩnh viễn các tuyển thủ eSports của Việt Nam là Himass và TanVuu qua sự việc lùm xùm quanh giải đấu PUBG Asia Stars diễn ra từ ngày 19/8 vừa qua, bên cạnh đó game PUBG PC phát hành không phép tại Việt Nam; nhiều tiệm Net đã gỡ game này khỏi hệ thống máy tính của mình, các câu lạc bộ eSports cũng nói không với các giải đấu và hoạt động liên quan đến game, hay nhiều cửa hàng máy tính, doanh nghiệp đã cấm nhân viên chơi game PUBG PC không phép dưới mọi hình thức.

Làn sóng tẩy chay game PUBG PC không phép lan rộng tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, ngay sau khi Krafton đưa ra thông báo việc khoá vĩnh viễn tài khoản PUBG PC và tước quyền thi đấu vĩnh viễn của hai tuyển thủ là Himass và TanVuu của Việt Nam ở mọi khu vực, bao gồm PGC, PGS, PNC và tất cả các giải đấu eSports chính thức do Krafton tổ chức hoặc phê duyệt vào ngày 23/9 vừa qua; cộng đồng liên quan đến game tại Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích công ty này, đồng thời nói không với game PUBG PC.

Cụ thể, một số hệ thống tiệm Net lớn như Black Kingdom Gaming, CyberWorld, Win.D Gaming, Billards & PS5… đã chính thức đưa ra thông báo gỡ bỏ toàn bộ game PUBG PC khỏi hàng ngàn máy tính của mình.

Trong khi đó các câu lạc bộ eSports tại Việt Nam như ESF-eSports FPTU HCMC, Thể thao điện tử Nhân Văn, Greenwich Esports Vietnam… cũng đưa ra định hướng hoạt động cho các thành viên.

Theo đó, các câu lạc bộ này sẽ không tham gia các hoạt động, giải đấu, giao lưu hay chương trình truyền thông nào có liên quan đến PUBG PC dưới danh nghĩa của họ.

Các hệ thống cửa hàng máy tính như Hacom, Xgear cũng tiến hành cấm nhân viên chơi game PUBG PC dưới mọi hình thức.

Đáng chú ý hệ thống social TOP Comments còn đưa ra quy định đuổi việc nhân viên ngay lập tức nếu phát hiện họ tải và chơi game này.

Ngoài ra nhiều nhân vật nổi tiếng của làng game Việt như streamer Độ Mixi, Dj Chip… cũng đã tiến hành xoá game này khỏi máy tính của mình.

Trong cộng đồng công nghệ nhiều người cũng đã tuyên bố xoá và nghỉ chơi game này, sau khi Krafton có phần bất công với các game thủ Việt Nam và ưu ái chủ nhà Hàn Quốc khi xử lý vụ việc.

Làn sóng chỉ trích Krafton không chỉ đến từ cộng đồng game thủ PUBG tại Việt Nam, mà các game thủ đang chơi game này tại Thái Lan, Trung Quốc cũng lên tiếng.

Cụ thể, họ thắc mắc về cách xử lý kỳ lạ của nhà phát hành game, bởi đây là một giải đấu mang tính biểu diễn, bên cạnh đó ngay từ đầu quy định cũng không rõ ràng.

Ngoài ra, cách xử lý cũng cho thấy công ty này có phần bênh vực nữ streamer đến từ Hàn Quốc. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi về việc công ty này sẵn sàng vì một nữ streamer mà đối xử bất công với các tuyển thủ có trình độ cao như TanVuu, thậm chí là Himass, một quái kiệt chơi game hay còn được phong là GOAT, như thế liệu có đáng.

Sự việc lùm xùm này cũng khiến cho giá cổ phiếu Krafton Inc (KRX:259960) ghi nhận mức giảm đến 3,41% từ mức 205.000 KRW giá đóng cửa ngày 18/9/2026, xuống còn 198.000 KRW khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9/2026.

Ngoài ra, với việc game PUBG PC phát hành không phép vi phạm pháp luật tại Việt Nam, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành chặn game này phát hành vào thị trường trong nước.

Cũng cần lưu ý là tại Việt Nam hiện đang có một game PUBG được cấp phép phát hành, đó là game PUBG Mobile của VNGGames.