Ngày 28/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot 1 ở sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 tại kỳ quay số mở thưởng 1.333 cho ông Đ.T, hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Ninh Bình.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 ở kỳ quay số mở thưởng 1.333 thuộc về ông Đ.T - thuê bao Mobifone. Ông Đ.T đã mua tấm vé may mắn trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS). Giá trị của giải Jackpot 1 này là 91.889.389.200 đồng (gần 92 tỷ đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Ông Đ.T cho biết ông đã tham gia dự thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott từ những ngày đầu ra mắt tại Việt Nam. Trong suốt quá trình tham gia, ông duy trì thói quen mua vé đều đặn mỗi ngày, trung bình khoảng 5 vé/ngày như một hình thức giải trí quen thuộc. Các sản phẩm ông thường lựa chọn gồm Power 6/55, Mega 6/45 và Lotto 5/35.

Ông Đ.T nhận giải Jackpot 1 với giá trị gần 92 tỷ đồng

Ông chia sẻ: "Những ngày đầu tham gia chơi xổ số Vietlott, vợ con có hỏi vì chưa biết đến loại hình xổ số này. Tôi cũng giải thích đây là loại hình xổ số hợp pháp của Nhà nước, chơi xổ số là một thú vui giải trí lành mạnh, cũng như đóng góp cho ngân sách địa phương. Sau khi được giải thích thì vợ con cũng ủng hộ thú vui này của tôi".

Chia sẻ về cách chọn số, ông cho biết với mỗi sản phẩm, ông đều tự xây dựng cho mình các bộ số phong thủy và duy trì mua các dãy số này trong thời gian dài. Theo ông, đây là những con số mang lại may mắn cho bản thân và gia đình, đồng thời tạo thành thói quen khi tham gia dự thưởng.

Ông chia sẻ thêm rằng, bên cạnh yếu tố giải trí, việc mua vé Vietlott còn là một cách để đóng góp vào ngân sách nhà nước và xã hội.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông Đ.T cho biết khi đó ông đang chuẩn bị bữa tối thì nhận được thông báo trúng thưởng. Ban đầu, ông cảm thấy bất ngờ và chưa tin đây là sự thật.

Ngay sau đó, ông đã chia sẻ thông tin với vợ. Cả hai vợ chồng ông đều cần thêm thời gian để kiểm tra lại và xác nhận thông tin. Chỉ sau khi đối chiếu kỹ, ông mới tin rằng mình đã trở thành chủ nhân của giải Jackpot 1 ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị gần 92 tỷ đồng.

Sau khi nhận thưởng, ông Đ.T cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào hoạt động kinh doanh đồng thời sử dụng một phần tiền thưởng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và dành dụm cho cuộc sống lâu dài trong tương lai.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội, ông đã trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, ông Đ.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền gần 9,2 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) vào ngân sách tỉnh Ninh Bình - địa phương đăng ký tham gia dự thưởng - và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.