Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.336 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (23/4), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 35.429.210.400 đồng (hơn 35,4 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Nhưng hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.058.059.450 đồng (hơn 4 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.336 của loại hình xổ số Power 6/55 là 05 - 16 - 17 - 22 - 33 - 53 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 55.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 05 - 16 - 17 - 22 - 33 - 53. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 55.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là hơn 3,6 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ đồng, ở kỳ quay số lần thứ 1.336 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 15 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 669 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 14.037 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.