Tôi chưa từng ngăn cản bất kỳ sở thích nào của vợ, miễn là lành mạnh. Nhưng chẳng ngờ sự chiều chuộng của tôi lại khiến cô ấy ngày càng vô tâm với gia đình, thậm chí còn bán vàng cưới chỉ để phục vụ sở thích riêng.

Tôi đã gần 40 tuổi nhưng chỉ có một cậu con trai duy nhất. Vợ tôi còn trẻ, thích chăm chút bản thân nên nhất định không chịu sinh thêm vì lý do "không muốn cuộc sống chỉ quanh quẩn chuyện con cái". Tôi lo kinh tế chính trong nhà, thu nhập chưa đến mức dư giả nên cũng ngầm đồng ý với vợ.

Khi con lớn hơn, vợ tôi lại càng có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô ấy bắt đầu chơi thể thao, từ pickleball đến chạy bộ. Ban đầu tôi rất ủng hộ vì nghĩ sở thích đó chẳng có gì xấu, vừa khoẻ người lại có thêm niềm vui. Nhưng đi kèm với thú chơi đó, những khoản đầu tư, mua sắm của vợ cứ tăng dần khiến tôi phải suy nghĩ.

Từ bộ quần áo tập, chiếc vợt bóng cho đến đôi giày chạy, vợ tôi sắm hết món này đến món khác. Mua những món nho nhỏ chán chê, cô ấy lại xem sang những thứ đắt tiền hơn. Cuối tháng, khi tôi vừa đem tiền thưởng về, vợ đã ngay lập tức xin 10 triệu đồng để mua một chiếc đồng hồ thể thao điện tử. Nghe cô ấy thuyết phục mình cần thiết bị theo dõi sức khỏe, tôi cũng xiêu lòng.

Chạy được một thời gian, vợ tôi lại chuyển sang bộ môn "trekking" (leo núi). Lần này, cô ấy nói vẫn tận dụng những món đồ tập mua từ trước nên không quá tốn kém. Nghe xuôi tai, lại thêm công việc khá bận bịu, tôi cũng chẳng mấy để ý, chỉ dặn dò vợ tiết kiệm và chú ý an toàn.

Nhưng từ những chuyến đi chỉ 1 ngày, vợ tôi bắt đầu tìm đến những cuộc vui dài hơn, có khi chiếm hết 2-3 ngày cuối tuần, lúc đi tour, lúc lại ghép đoàn này đoàn kia. Có lần, vợ tôi chỉ thông báo một câu rồi xách đồ đi thẳng, chẳng buồn chuẩn bị đồ ăn cho chồng con. Lời hứa đưa con đi chơi liên tục bị hoãn lại.

Vợ tôi vì để thoả mãn sở thích riêng nên đã tiêu xài hoang phí. Ảnh minh hoạ

Sau khoảng vài lần như vậy, tôi bắt đầu khó chịu. Dù việc cơm nước, chăm con cũng thuộc trách nhiệm của người cha nhưng rõ ràng, tôi đã vất vả đi làm cả tuần, cuối tuần cũng muốn được nghỉ ngơi, làm một vài điều mình thích. Tại sao lại liên tục để tôi phải quanh quẩn việc nhà?

Không những vậy, con tôi mới đang học tiểu học, vẫn cần cha mẹ quan tâm. Tôi từng nghĩ ngày nghỉ là lúc cả gia đình bên nhau, cùng đưa con đi dã ngoại, nhưng giờ muốn sắp xếp đi đâu đó cũng phải xem có trùng với lịch leo núi của vợ không.

Thế nhưng, khi tôi bắt đầu góp ý nên giảm số chuyến đi, tập trung lo cho gia đình, vợ tôi lại nổi giận. Cô ấy nói mình chỉ đang theo đuổi sở thích lành mạnh, kết giao thêm nhiều bạn bè. Có lần bực chồng, vợ còn cáu gắt với con khiến tôi vô cùng bức xúc.

Điều làm tôi cảm thấy mọi chuyện đã đi quá giới hạn là mới đây, khi em tôi sắp cưới, nhà không có sẵn nhiều tiền mặt, tôi bảo vợ lấy tạm 1 chỉ vàng từ chỗ vàng cưới của hai đứa để tặng em gái. Sau này có tiền, tôi sẽ mua bù cho vợ sau.

Sau một hồi quẩn quanh hết từ chối lại giận dỗi vì tôi đòi vàng, cô ấy mới thú nhận sự thật. Thì ra lâu nay vợ đã bán gần hết số vàng cưới để phục vụ cho sở thích leo núi của mình. Mỗi chuyến ít cũng 2-3 triệu đồng, có chuyến còn 5-7 triệu đồng, chưa kể trang bị cần thiết, vợ cũng giấu tôi mua với mức giá vô cùng đắt đỏ.

Với gia đình tôi, vàng cưới giống như một khoản tiết kiệm không thể đụng vào, để sau này còn làm của để dành cho con cái. Tôi muốn rút ra cũng phải bàn với vợ trước, chẳng ngờ cô ấy dám bán vàng chỉ để thoả mãn thú vui của mình.

Đã nhiều ngày tôi không nói chuyện với vợ, chán nản với cuộc hôn nhân này. Nếu vợ không biết kiềm chế, tôi sợ rằng không thể tiếp tục chung sống. Tôi sợ rằng, bao nhiêu tiền làm ra cũng chẳng thể đủ nuôi thú vui của vợ.

Bạn đọc Tuấn Khang