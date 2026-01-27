Ngày 27/1, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai sinh non nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện suy hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng huyết, uốn ván do đẻ tại nhà, người thân cắt dây rốn cho trẻ bằng dao lam.

Cháu bé tại thời điểm cấp cứu phải nằm lồng ấp. Ảnh: BVCC

Trước đó, anh Lý A.T. (23 tuổi, người Mông trú xã Chiềng Lao, Sơn La) ở cùng vợ đang mang thai tại phòng trọ thì vợ lên cơn đau bụng. Vì cách xa ngày dự kiến sinh nên vợ chồng anh chỉ nghĩ là cơn đau bụng bình thường. Tuy nhiên, chưa đầy 30 phút sau, vợ anh bắt đầu đau bụng dữ dội hơn, chảy máu và xuất hiện các cơn co chuyển dạ.

Lúc này anh T. gọi mọi người trong xóm trọ tới hỗ trợ, nhưng không ai biết đỡ đẻ nên anh T. trực tiếp đỡ đẻ cho vợ, sau đó lau khô người cho con rồi dùng dao lam sạch cắt dây rốn.

Sau sinh khi thấy con khóc yếu, tím tái và thở khó nên anh T. đưa con tới bệnh viện tại địa phương cấp cứu. Do tình trạng bé nguy kịch nên bệnh nhi được chuyển tuyến tới Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Khi các bác sĩ tiếp nhận, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, hạ thân nhiệt, cơ thể tím tái, phổi thông khí kém, trên mặt và chân có các vết bầm, phản xạ sơ sinh yếu.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán trẻ sinh non, mới 32 tuần, nặng 1,6 kg, suy hô hấp, có nguy cơ cao nhiễm trùng huyết, uốn ván rốn.

Hiện tại bé đã qua cơn nguy kịch và đang được ấp bằng phương pháp Kangaroo. Ảnh: BVCC

Ngay sau đó, trẻ được điều trị bằng thở máy, kháng sinh, bơm surfactant, đặt catheter tĩnh mạch, nằm lồng ấp, ủ ấm và tiêm phòng uốn ván.

Sau một thời gian điều trị tích cực, tình hình sức khỏe của bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhi thôi nằm lồng ấp, chuyển sang phòng và được ấp theo phương pháp Kangaroo, bé nằm trên ngực mẹ/bố hàng ngày để giữ ấm, ổn định nhịp tim, nhịp thở và tăng cường sức khỏe.